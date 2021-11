Governador Flávio Dino entrega Escola Digna e anuncia IEMA em Bom Jesus das Selvas

As obras do Centro de Ensino Luiz Sabry Azar foram realizadas por meio de parceria com a Vale. (Foto: Nael Reis)

Após cumprir agenda de inaugurações nas cidades de Tufilândia e Alto Alegre do Pindaré nesta sexta-feira (26), o governador Flávio Dino esteve no município de Bom Jesus das Selvas, onde realizou entregas nas áreas da educação, saúde, infraestrutura e assistência social.

Na lista de benfeitorias, estão as entregas das obras de reforma e ampliação do Centro de Ensino Luiz Sabry Azar, equipamento educacional concebido pela Seduc, com financiamento da empresa Vale; entrega de ambulância; de 1.313 cestas básicas do programa Comida na Mesa; além de assinado Termo de Doação de 187,5 mil blocos de concreto para a pavimentação de vias do município.

Na ocasião, o governador Flávio Dino também sinalizou a construção e um Iema e uma Praça da Família no município.

“Quero agradecer a parceria da Vale, da Prefeitura Municipal, agradecer à comunidade educacional. Também decidimos a implementação de várias políticas sociais como, por exemplo, Restaurante Popular; fizemos doação de cestas básicas, ambulância; e definimos, também, pela construção do Iema, Praça da Família. Foi uma agenda muito importante, abrangendo todos os direitos da população. Estou muito feliz e muito grato à essa querida população”, disse o governador.

Para o prefeito Bom Jesus das Selvas, Fernando Coelho, a nova escola resulta em motivação e maior qualidade de vida e ensino para os alunos.

“Todos nós nos emocionamos. Uma coisa linda, uma escola dessa que vai beneficiar quase 1.500 alunos da rede de ensino do Estado, todos eles motivados. É a transformação de uma ferramenta de trabalho importante para a educação dos nossos jovens, que sensibilizou todos os gestores da escola e todos aqueles que trabalham diretamente com essa classe maravilhosa, que são os alunos. E nós, por sermos parceiros do Governo do Estado, estamos lutando diariamente pela qualidade de vida e a qualidade dos ensinos. Vamos continuar mantendo esta parceria para que o povo de Bom Jesus das Selvas, todos os alunos e profissionais da educação, sejam beneficiados”, afirmou o prefeito.

