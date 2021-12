Governador Flávio Dino realiza série de entregas e anuncia Restaurante Popular em Alcântara

Cestas básicas, kits esportivos e motores de pesca estiveram entre as principais entregas (Foto: Gilson Teixeira)

Nesta quinta-feira (2), o governador Flávio Dino esteve na cidade histórica de Alcântara, onde inaugurou a nova sede do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS); realizou entregas de cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa; de kits esportivos; e motores para canoas em comunidades quilombolas e do Procaf Geral. Na oportunidade, Dino assinou acordo para doação de blocos intertravados de concreto para pavimentação de ruas e anunciou, também, a instalação do Restaurante Popular de Alcântara.

Na ocasião, o prefeito de Alcântara, Padre William, destacou que a parceria entre o Governo do Estado e Alcântara tem sido fortalecida desde gestões municipais anteriores.

“Agradeço a Deus e ao governador por essa generosidade, a parceria forte com o ex-prefeito Anderson e com a nossa gestão. O governador é querido por este povo de Alcântara, ele achou de nos agraciar na culminância e término do seu mandato”, disse o prefeito.

A visita do governador também foi marcada pelo anúncio da Tarifa Social, política estadual que resulta na redução do valor da passagem do transporte aquaviário, do Terminal da Praia Grande, em São Luís, ao Terminal de Alcântara.

“Muito feliz de estar aqui, primeiro porque nós implantamos a Tarifa Social para o transporte de barcos de São Luís à Alcântara. Vai entrar um subsídio governamental agora, da ordem de R$ 8 por passagem. Haveria um aumento, mas nós transformamos, mediante o subsídio do Governo, em uma redução no preço. Na verdade, o que era R$ 15 reais, vai passar para R$ 12. A pretensão das empresas era que passasse para R$ 20, portanto, uma ação social muito importante. Além disso, todos esses benefícios que nós entregamos, cestas básicas, materiais esportivos, blocos de cimento para pavimentação de ruas, a entrega do Cras, novos compromissos que foram assumidos, entre os quais, a abertura de um Restaurante Popular”, pontou Dino.