General João Chalella Júnior ao lado do governador Flávio Dino (Foto: Handson Chagas)

O governador do Maranhão, Flávio Dino, recebeu no início da noite desta quinta-feira (28), no Palácio dos Leões, em São Luís, a visita do general João Chalella Júnior. Chalella é o atual comandante do Comando Militar do Norte (CMN), comando de área do Exército Brasileiro responsável por territórios que compreendem os estados do Amapá, Maranhão, Pará e parte do Tocantins.

