Governador reúne com prefeito de Godofredo Viana para tratar de investimentos para a cidade

Flávio Dino recebeu a visita do prefeito de Godofredo Viana, Sissi Viana. (Foto: Gilson Teixeira)

O governador Flávio Dino recebeu, nesta sexta-feira (17), no Palácio dos Leões, juntamente com o vice-governador Carlos Brandão, a visita do prefeito de Godofredo Viana, Sissi Viana. Na ocasião, governador, vice-governador e prefeito conversaram sobre demandas do município e ações parceiras como, por exemplo, a pavimentação de vias, Praça da Família, aquisição de ambulância, além da construção de pontes.

O prefeito agradeceu a acolhida e evidenciou sua expectativa para a colheita dos frutos da parceria entre a cidade de Godofredo Viana e o Governo do Estado.

“Nesse momento, eu fico satisfeito. Melhor ainda será no dia em que eu inaugurar”, disse o prefeito.

Na oportunidade, o vice-governador Carlos Brandão pontuou as demandas prontamente atendidas em prol do desenvolvimento do município.

“Acabamos de receber aqui o prefeito de Godofredo Viana, que trouxe reivindicações importantes do município. O governador, prontamente, autorizou a pavimentação de vias urbanas não só com asfalto, mas também, com blocos de concreto. Autorizou, também, uma ambulância para o município, para transportar os pacientes; autorizou a Praça da Família, que será um cartão-postal para a cidade; e a construção de algumas pontes, bem como a recuperação de uma estrada que dá acesso a uma importante praia, de forma que hoje o município sai bem contemplado”, pontuou Brandão.