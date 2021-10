“Governo apoia a categoria”, diz presidente do sindicato de mototaxistas

Diretor do Detran-MA, Francisco Nagib, governador Flávio Dino e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de São Luís, Luis Gonçalo (Foto: Karlos Geromy)

“Essa ação é muito importante para nós, porque mostra que o poder público está contribuindo com a categoria, aplicando políticas públicas de qualidade e segurança em prol dos nossos trabalhadores”, disse o presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Município de São Luís, Luís Gonçalo Santos, sobre a entrega promovida pelo Governo do Estado, neste sábado (23), de 300 capacetes e coletes de segurança para motociclistas capacitados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA).

O evento aconteceu no estacionamento externo do Palácio dos Leões, e beneficiou motociclistas que concluíram os Cursos Especializados em Transporte de Passageiros (Mototaxistas) e Mercadorias (Motofretistas), promovidos através do programa “Detran com o Povo, Construindo um Caminho Novo”.

A solenidade contou com a presença do governador Flávio Dino; do secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela; do diretor-geral do Detran-MA, Francisco Nagib; do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Cidades, Márcio Jerry; do secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula; do deputado estadual Roberto Costa; do diretor Operacional do Detran-MA, David Ximenes; da coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rositânia de Farias; do diretor Financeiro do Detran-MA, Wagner de Sena; coordenadores do Detran-MA; do presidente do Sindicato dos Mototaxistas de São Luís, Luís Gonçalo Santos; além de outros representantes das categorias; autoridades e concludentes dos cursos.

O governador Flávio Dino afirmou que é importante estabelecer políticas e ações que facilitem a vida do trabalhador, e que o governo ainda pretende realizar outras ações “Essa ação do governo, através do Detran-MA, é um apoio à categoria dos mototaxistas e motofretistas, neste momento de crise para garantir que esses profissionais tenham a preparação adequada, de maneira gratuita, para trabalhar com tranquilidade”, afirmou

De acordo com o secretário Jefferson Portela, essa iniciativa vai contribuir para um trânsito mais seguro para todos. “A missão principal desse governo é cuidar das pessoas. Por isso, além de oferecer conhecimento através de um curso preparatório, o Governo do Estado e o Detran também estão disponibilizando capacetes e coletes para que esses profissionais possam atuar com mais segurança”, explicou.

Durante a entrega dos equipamentos, o diretor geral do Detran-MA, Francisco Nagib, reforçou o compromisso do órgão em apoiar os condutores que usam seus veículos como ferramenta de trabalho. “O Maranhão é o único estado que disponibiliza esse curso gratuitamente aos motociclistas para que se profissionalizem, e que ao final, oferece um capacete e um colete de segurança. Isso mostra que o nosso estado prioriza suas políticas públicas para quem precisa e para quem trabalha”, destacou.

O curso especializado para mototaxistas e motofretistas é regulamentado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e oferece certificação junto ao Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH). A iniciativa tem como objetivo contribuir para a segurança dos motociclistas profissionais oferecendo conhecimentos em segurança viária e, também a padronização das ações e atitudes no trânsito.

