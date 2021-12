Governo atende mais de duas mil pessoas com edições do Saúde na Praça em Açailândia e Imperatriz

Saúde na Praça leva atendimento para Açailândia e Imperatriz (Foto: Divulgação)

Mais de duas mil pessoas foram atendidas, no último fim de semana, nas edições do Saúde na Praça realizadas pelo Governo do Estado nos municípios de Açailândia e Imperatriz. Em Imperatriz, a ação aconteceu no Centro de Convenções do município no sábado (4). Por lá, passaram 1.667 pessoas, o que resultou em mais de oito mil atendimentos em um único dia.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanhou os atendimentos e fez um balanço positivo das ações. “O Saúde na Praça é uma iniciativa para combater um dos efeitos da pandemia, que foi o represamento do Sistema de Saúde. Com controle da pandemia no estado, estamos intensificando os serviços para que a população tenha oportunidade de cuidar da saúde”, afirmou Carlos Lula.

O Saúde na Praça é um programa da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão executado em parceria com a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), que tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

“Estamos felizes por estarmos participando desse processo com a mesma capacidade e mesmo empenho fazendo com que esses serviços cheguem próximo da nossa população com qualidade e eficiência. Todo Saúde na Praça tem superado o anterior. Esse de Imperatriz foi gigante. Tivemos mais de 8 mil procedimentos. Mais de 1.600 pessoas foram encaminhadas para fazer cirurgias e, nesta semana, os procedimentos já começarão a ser realizados”, comemorou o presidente da EMSERH, Marcos Grande.

Em Imperatriz, o balanço aponta 1.613 atendimentos médicos, em especialidades como Urologia; Ortopedia; Cirurgia Geral; Ginecologia; Vascular e Risco Cirúrgico, além de 67 vacinas aplicadas e 89 Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites) realizados. O Saúde na Praça também ofereceu realização de exames de imagens como Raio-X e Ultrassonografia.

Aprovação

A cuidadora de idosos Claudia Jeane Alves Veloso, de 48 anos, foi ao Saúde na Praça em Imperatriz para tentar uma cirurgia no joelho, por conta de problemas no menisco. Ela agradeceu a oportunidade. “Achei maravilhoso. Valeu a pena ter vindo. Eu estava esmorecida, mas deu tudo certo. Eu agradeço muito, porque eu estou assim há 6 meses. Meu joelho incha, dói, me impossibilita de ficar em pé por muito tempo. Eu estou impossibilitada de trabalhar por causa desse problema. Mas agora vai dar certo”, disse.

Claudia Jeane Alves Veloso buscou atendimento para uma cirurgia no joelho (Foto: Divulgação)

O caminhoneiro Argeu Gomes Lima, de 46 anos, também elogiou a iniciativa. “É a melhor coisa que eu já vi nos últimos tempos. Eu mesmo estou esperando por essa cirurgia urológica há muito tempo. E a condição financeira não deu pra fazer. Isso aqui foi mandado por Deus”, disse o caminhoneiro.

Quem também voltou para casa feliz da vida foi o agente de saúde Marcos dos Santos, de 45 anos. Ele comemorou ter saído da ação com a cirurgia de vesícula agendada. “Graças a Deus já deu tudo certo. Foi a melhor coisa do mundo que o Governo fez hoje. Tem muita gente sofrendo demais precisando”, elogiou.

Açailândia

Em Açailândia, o Saúde na Praça aconteceu na sexta-feira (3), na Policlínica do município. Foram realizados 5.167 procedimentos, entre eles Risco Cirúrgico; Exames Laboratoriais; Mapeamento de Retina; Tonometria; Dilatação de Pupila, entre outros, além de identificação de pacientes para cirurgia de catarata e para cirurgia de pterígio. Os pacientes que passaram pela triagem cirúrgica em Açailândia serão operados nos dias 10 e 11 de dezembro.