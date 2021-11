Governo certifica alunos de cursos profissionalizantes no São Francisco, em São Luís

Certificação dos alunos e moradores do residencial José Chagas (Foto: Divulgação)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os moradores do Residencial José Chagas, no bairro do São Francisco, em São Luís, concluíram os cursos profissionalizantes de confeitaria, pastelaria e auxiliar de serviços gerais, oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). A certificação de 60 beneficiários foi feita nesta quinta-feira (4), no Centro de Obras Sociais do São Francisco.

“Promover qualificação profissional aos moradores é uma forma de buscar alternativas e fazer com que os conhecimentos adquiridos e aprimorados possam se transformar em atividades permanentes de geração de trabalho e renda”, destacou o assessor especial da Secid, Rommeo Amin, que na solenidade representou o secretário da Secid, Márcio Jerry.

A ação é coordenada pela Secid, por intermédio do Projeto de Trabalho Técnico e Social (PTTS), e tem o objetivo de gerar oportunidades de formação profissional aos moradores. O PTTS da Secid trabalha com ações em quatro eixos: desenvolvimento social, geração de emprego e renda, gestão ambiental e gestão condominial. O programa contribui não somente com uma nova moradia, mas com melhorias de vida social.

Para Raimunda Sousa, aluna do curso de pastelaria e moradora do residencial, o aprendizado vai ser transformado em empreendedorismo. “Esse curso foi de muita importância, pois dessa capacitação posso fazer salgados para vender e ganhar uma renda extra. Este curso serviu para aperfeiçoar nosso conhecimento e abrir novos horizontes”, afirmou.

Já Elinaldo Pereira e Silva, aluno do curso de auxiliar de serviços gerais, salientou a importância de ter um certificado para ser inserido no mercado de trabalho. “Esse curso vai melhorar muito o desempenho das nossas atividades no mercado de trabalho. Gostei muito, pois além da parte prática, tivemos aulas de relações pessoais, empreendedorismo e finanças. Com isso, podemos agora colocar no currículo que somos profissionais”, disse.

De acordo com a gestora do Departamento Social da Secid, Daniella Andrade, a iniciativa é um instrumento importante na região. “Com a pandemia, é mais uma forma de incremento ao salário das mães e pais de família, que agora podem empreender com seu próprio negócio, gerando trabalho e renda. O governador Flávio Dino e o secretário Márcio Jerry estão presentes nessas áreas com ações nas áreas de educação, saúde, segurança alimentar dando assistência e transformando vidas das pessoas que mais precisam”, pontuou.

Comentários

Comentários