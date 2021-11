Governo certifica mais de 1,7 mil jovens e adultos em cursos profissionais do IEMA Vocacional em Caxias e Timon

Em Timon, secretário Felipe Camarão fez a entrega de certificados aos estudantes. (Foto: Lauro Vasconcelos)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais de 1,7 mil jovens e adultos dos municípios de Timon e Caxias foram certificados no sábado (30) e domingo (31) em cursos profissionais ofertados pelo IEMA Vocacional. Além dos certificados de qualificação, os cursistas também receberam kits do Programa Mais Renda, para ajudá-los na abertura de seus próprios negócios.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, participou das cerimônias de certificação nos dois municípios e destacou o objetivo do Governo do Estado para alcançar cada mais jovens e adultos maranhenses com os cursos. “Mais de 1.700 pessoas certificadas em cursos profissionalizantes que têm como objetivo gerar empregos, oportunidade e renda para a população maranhense. O governo Flávio Dino trabalha todo dia, inclusive nos finais de semana, para quem mais precisa. É assim que nós iremos superar a crise, juntos e através da educação”, apontou.

Em Timon, foram 1.411 pessoas que receberam certificados em diversos cursos profissionalizantes, entre elas Layne Kelly, 17 anos, que cursou design de sobrancelha. “Graças ao curso, pude ter uma experiência maravilhosa. Hoje em dia eu trabalho, ganho meu dinheiro com isso e agradeço muito”, revelou.

Já Ítalo Melo, 21 anos, recebeu o certificado de eletricista predial e estava desempregado antes de fazer o curso. “Eu me encontrava desempregado até pouco tempo, aí surgiu a oportunidade de fazer esse curso, e vi como uma abertura de portas em minha vida, porque a gente precisa estar qualificado. Atualmente me considero, graças ao curso, um profissional na área”, comentou.

No município de Caxias, cerca de 300 pessoas foram certificadas em cursos de cabelereiro, maquiagem, técnico em robótica e manutenção de ar condicionado. Na cidade, também serão ofertados, a partir desse mês de novembro, novos cursos do IEMA Vocacional. Nessa nova etapa serão: hambúrguer artesanal, maquiador, cabeleireiro e Libras básico.

“O curso de cabeleireiro veio em boa hora. Eu estava desempregada e agora estou formada. Quero agradecer ao IEMA pela oportunidade. Eu já estou trabalhando e ganhando meu dinheiro”, ressaltou Ayla Joselane Almeida, 30 anos.

Em Caxias, a solenidade de certificação foi seguida pela aula inaugural dos novos cursos. O deputado estadual Adelmo Soares destacou a oportunidade para a população do município. “Estou muito feliz porque mais uma vez trouxemos para Caxias o conhecimento, e o conhecimento é eterno. Dar certificação para essas pessoas e ofertar novos cursos é mostrar que acreditar em educação é construir um Maranhão de todos nós, e tenho certeza que juntos haveremos de ver uma sociedade melhor, mais justa e um mundo mais feliz”, disse o parlamentar.

O secretário adjunto de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação, André Bello, falou sobre a ampliação dos cursos do IEMA Vocacional para dar mais dignidade, com renda às pessoas que precisam. “Conseguimos sair de 20 unidades vocacionais para 45 unidades, hoje. De cerca de 30 mil alunos certificados, saltamos para 95 mil, mesmo com a pandemia e a crise econômica que enfrentamos. Hoje a certificação do IEMA é reconhecida no Maranhão e no país inteiro. E não é somente a certificação: os alunos recebem também kits mais renda para que as pessoas possam abrir seus próprios negócios”, concluiu Bello.

Comentários

Comentários