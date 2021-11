Governo conclui pavimentação asfáltica nos municípios de Água Doce do Maranhão e Belágua

Pavimentação asfáltica vai assegurar mobilidade e acessibilidade (Foto: Divulgação)

Nesta semana, o Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), finalizou os trabalhos de pavimentação asfáltica nos município de Belágua e Água Doce do Maranhão. A iniciativa tem o objetivo de garantir mobilidade, trafegabilidade e segurança viária, assegurando o direito de ir e vir para os moradores das localidades onde as obras são executadas, bem como promovendo o desenvolvimento social e econômico nos municípios.

O secretário da Secid, Márcio Jerry, destacou a importância da ação. “O programa Mais Asfalto prossegue levando asfalto novo para todas as regiões do Maranhão, promovendo acessibilidade e mobilidade. São grandes conquistas que impactam positivamente a vida da população”, ressaltou.

A obra de asfaltamento no município de Água Doce do Maranhão, localizado na região Leste Maranhense, contemplou duas das mais importantes vias da cidade: as ruas Nossa Senhora do Carmo e Tito Ferreira Gomes, que receberam 1,6 km de asfalto novo, beneficiando centenas de famílias da região.

Já em Belágua foi implantado aproximadamente 1,7 km de asfalto novo, beneficiando a Rua Nova, nos trechos 1 e 2, e a Avenida 1º de Janeiro, na área central da cidade.

Mais obras

Os trabalhos de pavimentação de vias urbanas fazem parte do Programa Mais Asfalto e visam assegurar melhoria na mobilidade e acessibilidade urbana, além de fomentar o comércio local.

Além de Agua Doce do Maranhão e Belágua, a Secid conclui os trabalhos de pavimentação asfáltica nos municípios de Paulino Neves, Santo Amaro, Araioses e São Benedito do Rio Preto.

A secretaria também segue com várias frentes de serviços em execução nas cidades de Santa Rita, Dom Pedro, Buriti Bravo, Pedreiras, Senador La Roque, Itapecuru Mirim, Raposa, Peritoró, Matões, Jatobá e Fortuna.

