Governo do Estado entrega 50 Kits Negócios em Itapecuru nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) irá entregar aos beneficiários do Programa Mais Renda, da cidade de Itapecuru, 50 Kits Negócios. A entrega acontece na praça da Prefeitura Municipal de Itapecuru, às 10h, com a presença do titular da Sedes, Márcio Honaiser. Os Kits Negócios contemplam as categorias de beleza, sendo 5 de cabelereiro e 6 de manicure; alimentação, com 35 kits (hot dog, milho verde, churros, churrasco, crepe, pipoca e salgados); e costuraria, com 4 kits.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os 50 microempreendedores informais contemplados receberam capacitação, por meio da qual aprenderam, além da parte técnica, gestão para administrarem seus próprios negócios.

“O Governo do Estado vem ofertando para os trabalhadores informais em vários municípios maranhenses, a oportunidade de mudança de vida, através da qualificação profissional, além disso, a oportunidade de receberem equipamentos para trabalharem naquilo que sempre sonharam, de forma digna e sustentável”, disse Márcio Honaiser.

O Programa Mais Renda prepara o beneficiário para administrar o seu pequeno negócio, a manipular os alimentos, a garantir segurança nos salões de beleza, ensina como ter os cuidados necessários com o equipamento para não oferecer risco aos clientes e auxiliares.

SERVIÇO

O quê: Entrega dos Kits Negócios para beneficiários do Programa Mais Renda, no município de Itapecuru.

Quando: Nesta terça-feira (30), às 10h.

Onde: Praça da Prefeitura Municipal de Itapecuru.