Governo do Estado entrega obras e ações em comemoração ao aniversário de Anapurus

Em comemoração aos 56 anos de emancipação política do município de Anapurus, a comitiva do Governo do Estado, liderada pelo vice-governador Carlos Brandão, participou das comemorações e garantiu diversas ações e obras para o município. A ação aconteceu no sábado (13).

O secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago, participou das comemorações e em parceria com a prefeitura entregou 1,7 tonelada de alimentos em cestas básicas, 10 motores forrageira, 10 kits feira e cestas verdes pelo Programa de Compras da Agricultura Familiar, no âmbito do Programa Comida Na Mesa.

“Essas e outras entregas realizadas pela SAF visam fortalecer a zona rural do município, principalmente áreas relacionadas à produção. Além dessas entregas de hoje, já destinamos kits de irrigação para fomentar a produção e recurso, por meio do Procaf, garantindo a comercialização da produção dos agricultores familiares do município”, pontuou Rodrigo Lago.

Além dos benefícios da pasta da agricultura familiar, a população de Anapurus foi contemplada ainda com a inauguração de uma Escola Digna, assinatura de ordem de serviço para a construção do Parque Ambiental, entrega de 100 capacetes brancos pelo Programa Detran com o Povo e mais kits esportivos.

Na ocasião, houve a vistoria de obras de pavimentação do Programa Mais Asfalto, que vão garantir a melhoria da mobilidade e acessibilidade urbana.

“É com muita alegria que estamos em Anapurus para presentear a população com muitas entregas e ações. O nosso governo segue investindo na melhoria de todos os nossos municípios”, declarou Brandão.

A prefeita de Anapurus, Professora Wanderly, agradeceu os investimentos do Governo do Estado. “Hoje, 13 de novembro, é uma data muito festiva para nosso município e a nossa população tem muito a comemorar pelos benefícios recebidos, fruto de uma forte parceria com o Governo do Estado”, destacou a prefeita.

O evento contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, a vice-prefeita de Anapurus, Lúcia Salutino, vereadores, secretários municipais e o povo de Anapurus.

