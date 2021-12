Governo do Estado inaugura urbanização da Ponta do São Francisco

Com as obras, o local se tornou um novo ponto turístico da capital (Foto: Brunno Carvalho)

Neste domingo (5), representando o governador Flávio Dino, o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, inaugurou as obras de urbanização da Ponta do São Francisco, em São Luís, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O projeto contemplou uma área total de 8.144 metros quadrados, com a construção de um completo centro urbanístico composto por praça, academia de ginástica, brinquedos infantis, caramanchões e coretos de lazer, quadra de areia, bancos em madeira, lixeiras, estacionamento, rampas, ancoradouro, calçamento em blocos coloridos, e áreas de paisagismo.

Na ocasião, o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, assinou ordem de serviço que irá solucionar a carência de água permanente nesse setor do São Francisco.

“Um dia muito importante aqui na Ponta do São Francisco, concluindo uma obra que integra várias ações. Aqui, o governador Flávio Dino já entregou o Residencial José Chagas, praça, ruas pavimentadas, entregou a Clínica Sorrir, fez a requalificação de toda a Ferreira Gullar. E hoje, aqui entregando essa praça e essa urbanização da Ponta do São Francisco, também com pintura das casas dos moradores. Portanto, equipamentos muito importantes que asseguram melhoria da qualidade de vida da população e embelezam mais a nossa bela São Luís do Maranhão. Além disso, como tem sido a marca do governador Flávio Dino, inaugura uma obra e já começa outra. Aqui há uma carência muito grande por água permanente, então, daqui a mais ou menos 60 dias este problema estará resolvido. Foi assinada a ordem de serviço para a intervenção que começa já na próxima terça-feira, de modo que nós possamos, definitivamente, assegurar água na torneira dos moradores aqui deste setor do São Francisco”, declarou Márcio Jerry.

Secid, urbanização, Ponta do São Francisco, São Francisco,

Para a moradora Flor de Liz Braga, a conclusão das obras da Ponta do São Franciso resultou em uma grande mudança para um lindo cenário, que antes era de palafitas.

“Hoje, eu vejo um cenário muito bonito do que era antes, um cenário de palafitas, uma coisa muito feia. Mas que hoje tá uma coisa voltada para essa maravilha que estamos vendo e, graças a Deus e ao nosso governador. Foi ele que olhou para essa parte de baixo e nos prestigiou maravilhosamente com essa praça linda. Hoje é motivo de muita alegria para nossa comunidade, um ponto turístico maravilhoso”, comemorou a moradora.