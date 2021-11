Governo do Estado lança Maranhão Mais Empreendedor

O Governo do Estado lançará, nesta quarta-feira

(24), no Palácio dos Leões, o programa Maranhão Mais Empreendedor. O foco da

ação é qualificar a gestão e melhorar a competitividade de empreendimentos

formais da capital. Aproximadamente 1,5 mil pequenos negócios devem ser alcançados

com o programa. A cerimônia será a partir das 10h, conduzida pelo governador

Flávio Dino.

O Maranhão Mais Empreendedor é uma iniciativa coordenada pela Empresa

Maranhense de Administração Portuária (EMAP), em parceria com o Sebrae-MA. Com

as ações do programa, negócios formais potencializarão as práticas gerenciais,

de forma contínua, com fins a alcançar níveis mais avançados de produtividade.

Serão beneficiados 1.500 pequenos negócios formais de comunidades próximas ao

Porto do Itaqui e Terminal de Ferryboat do Cujupe. As ações têm como principal

público pequenos negócios no comércio, serviços e indústria destas áreas.

Entre as propostas de ação está o foco em gestão e produtividade das empresas;

monitoramento e avaliação; atendimento presencial e/ou a distância; atuação por

meio de parcerias; aumento de produtividade e competitividade; melhoria de

gestão de negócios; inovação de processos; e redução de desperdícios.

