Governo do Estado promove III Copa Quilombola

Promover o intercâmbio esportivo, cultural e a autoestima entre as comunidades quilombolas do Maranhão. Este é o objetivo da III Copa Quilombola de Futebol do Maranhão – III Troféu Negro Cosme, promovida pelo Governo do Estado. A competição inicia neste sábado (16), em 16 municípios, onde a presença de comunidades quilombolas seja efetiva. Cerca de 3,5 mil quilombolas serão alcançados com a ação estadual.

Cada município realiza seu torneio para escolha do representante local. Este fará parte das etapas finais do campeonato, que será em São Luís. Para esta III edição, que será de outubro a janeiro de 2022, serão oferecidos R$ 70 mil em premiações, distribuídos entre os todos os times que farão parte do torneio final, em São Luís.

“A Copa Quilombola vem para incentivar a prática de esportes coletivos, entre essas comunidades, tornando essa prática constante, mas, acima de tudo, formar uma compreensão de que o esporte tem um papel fundamental no combate ao racismo”, pontuou o titular da Secretaria de Estado da Igualdade Racial (SEIR), Gerson Pinheiro.

Os municípios participantes desta edição são Icatu, Itapecuru Mirim, Anajatuba, Codó, Olinda Nova, Matinha, Cururupu, Monção, Alcântara, Serrano do Maranhão, Vargem Grande, São Bento, Santa Helena, Guimarães, Peritoró e Santa Rita.

Outras edições

A I Copa Quilombola foi em 2015, em 12 municípios, envolvendo 2.808 atletas e técnicos, sendo trazidas para a capital 12 equipes para as etapas finais. O time campeão foi do município de Serrano do Maranhão, premiado com R$ 4 mil, para os atletas e técnicos. Já a II Copa Quilombola, em 2018, teve como campeão, o município de Itapecuru, premiado com R$ R$ 8 mil.

