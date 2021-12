Governo do Estado promove reunião de ações e projetos ambientais para Maranhão

Reunião com entidades da Política Ambiental Estadual do Brasil (Foto: Brunno Carvalho)

O Governo do Maranhão promoveu nesta quarta-feira (1º), no Palácio dos Leões, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a 104ª Reunião Ordinária da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema). Com a presença do governador Flávio Dino, o evento reuniu representantes de órgãos estaduais de meio ambiente, congregando Secretarias de Estado, autarquias e fundações de todo o país, responsáveis pela implementação de políticas ambientais, pelo licenciamento ambiental, pela gestão florestal, da biodiversidade e dos recursos hídricos.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A conferência, que vai até 5 de dezembro, tem o objetivo de apresentar ações e projetos ambientais no Maranhão; discutir acerca do Decreto nº 10.838/2021, que versa sobre programas de revitalização dos recursos hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Paranaíba; debater sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR); e compartilhar experiências sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), ocorrida em Glasgow.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente do Maranhão, Diego Rolim, convenções como esta resultam na evolução do país.

“Aqui, após à COP, nós estamos fazendo as tratativas para as nossas ações efetivas em prol do meio ambiente. Então, é mais uma vez o Maranhão abrindo as portas para que nós possamos, de forma aberta, dialogar com todos os demais estados para a evolução do nosso país”, afirmou Rolim.

A presidente da Abema e secretária de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, destaca que esta é uma reunião de encerramento dos trabalhos da associação no ano de 2021, que conclui um balanço de ações para o lançamento da 4ª edição da Revista Abema, que trará matérias destacando as melhores práticas e inovações implementadas em todos os Estados brasileiros. Mauren falou, também, sobre a elaboração de estratégias para o ano de 2022, e a importância da troca de experiências na conferência.

“As nossas reuniões sempre são incrementadas com uma troca de experiências entre os Estados, apontamento dos desafios e como nós podemos cooperar sempre em prol de uma agenda ambiental cooperativa para os órgãos que executam mais de 90% da política pública ambiental no país”, disse Lazzaretti.

A 104ª Reunião Ordinária da Abema também contará com visitas técnicas na Região Metropolitana de São Luís, em Barreirinhas, Atins, Paulino Neves e Tutóia, para apresentação dos potenciais turísticos do Maranhão.