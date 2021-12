Governo do Estado realiza segundo sorteio da edição de Natal do Minha Casa Melhor, neste sábado (25)

O recurso é entregue em casa para os sorteados (Foto: Divulgação)

O Governo do Maranhão realiza, no próximo sábado (25), o segundo sorteio da edição de Natal do programa Minha Casa Melhor, às 14h30, no programa Daqui, da TV Mirante, e nas redes sociais do Governo do Maranhão. Serão sorteadas 4.800 pessoas residentes nas regiões Sul e Norte do estado, com o valor de R$ 600 para compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios domésticos e gás de cozinha.

O Minha Casa Melhor, que beneficiou 45 mil pessoas na primeira fase, agora vai somar mais 10 mil beneficiados com os dois sorteios da edição de Natal, alcançando os 217 municípios maranhenses. Somente no primeiro sorteio desta edição, ocorrido no último sábado (18), foram contemplados 5.200 moradores das regiões centro, oeste e leste do estado.

A lista completa dos beneficiados ficará disponível por região no site do programa. Clique para acessar: https://minhacasamelhor.ma.gov.br/site/index.php/conheca-os-sorteados/

Edição especial de Natal

A edição especial de Natal do Minha Casa Melhor, executada pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), garante renda complementar, sobretudo, para as famílias que mais precisam no estado. Os sorteios promovem direitos essenciais, aquecem a economia, geram emprego e renda, além de levar mais dignidade e conforto aos lares no período de festas de fim de ano, mitigando os efeitos econômicos e sociais da pandemia.

Sobre o programa

O auxílio de R$ 600 reais do Minha Casa Melhor é destinado às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e cadastro do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), beneficiadas mediante sorteio. Os responsáveis familiares estão participando automaticamente, e a entrega dos cartões é realizada pelo Corpo de Bombeiros.

As pessoas que já foram beneficiadas nos sorteios anteriores também participam desta edição de Natal. As compras são realizadas em estabelecimentos comerciais, em todo o Maranhão, que estejam cadastrados no programa. O dinheiro utilizado no cartão do Minha Casa Melhor vai direto para a conta do lojista cadastrado.

Consulte as lojas do seu município: http://si.minhacasamelhor.ma.gov.br/painel/