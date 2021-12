Governo do Maranhão envia ajuda à Bahia, estado fortemente afetado pelas chuvas

Corpo de Bombeiros do Maranhão foi enviado para auxiliar atingidos por enchentes na Bahia (Foto: Divulgação)

O Governo do Maranhão enviou neste domingo (26) integrantes do Corpo de Bombeiros ao sul da Bahia, para auxiliar no socorro às vítimas das inundações. A região tem sido castigada por fortes chuvas, sendo que 66 cidades estão em situação de emergência. A Defesa Civil confirmou 18 mortos, 286 feridos, 4,2 mil desabrigados e 11 mil desalojados.

De acordo com o coronel Célio Roberto, os maranhenses devem atuar em Ilhéus. “O desejo que nós carregamos é o desejo de toda corporação, é o de estar lá representando a nossa corporação, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o Governo do Estado do Maranhão, e vamos com esse sentimento de ajudar os nossos irmãos bombeiros militares da Bahia para salvar vidas. Não importa qual é o território, se é dentro do nosso estado, se é fora, nós desempenhamos o trabalho com o mesmo afinco, com a mesma devoção”, declarou.

Num primeiro momento 17 militares já se deslocaram de avião para o território baiano. Eles são especialistas em intervenção em áreas inundadas, resgate em águas rápidas e irão mapear as cidades assoladas pelas enchentes para definir o plano de ação das equipes de resgate do Maranhão.

Outra equipe com 12 militares do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) está em deslocamento, transportando um bote inflável e equipamentos de resgate, como roupas de mergulho, botas, capacetes e coletes de salvamento aquático, cordas e material de salvamento em altura e soterramento.

“Nosso sentimento é de servir ao próximo, de servir ao nosso Maranhão e servir também ao povo brasileiro. Ressalto ainda o apoio que o governador Flávio Dino tem nos dado. É sempre ele quem decide em que missões vamos atuar e me repassa para que os bombeiros do Maranhão apoiem. Um exemplo clássico disso é Brumadinho, em 2019, quando participamos com uma equipe naquele que infelizmente foi o maior desastre com perdas de vidas humanas”, completou o coronel.

As persistentes tempestades estão arrasando o sul da Bahia desde o início do mês. E as coisas podem ficar ainda mais complicadas. Barragens romperam nas cidades como Itambé, Vitória da Conquista e Jussiape. Moradores de algumas localidades estão sendo orientados pelas prefeituras locais a deixar suas casas.