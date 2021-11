Governo do Maranhão implementará IEMA em São Pedro da Água Branca

Flávio Dino e Carlos Brandão se reuniram com Marília Gonçalves, prefeita de São Pedro da Água Branca (Foto: Brunno Carvalho)

O governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão receberam, nesta quarta-feira (24), no Palácio dos Leões, em São Luís, a prefeita Marília Gonçalves, de São Pedro da Água Branca. Na pauta, o alinhamento de ações do Governo do Maranhão no município.

“Eu estou muito feliz de receber a senhora prefeita Marília. Em primeiro, lugar porque ela me mostrou um livro com o resumo das suas ações, e eu quero lhe parabenizar, assim como toda a sua equipe. A publicação mostra a preocupação em realizar, em investir na infraestrutura na cidade, em equipamentos da educação, que ela frisou como prioridade”, comentou Flávio Dino.

O governador agradeceu ainda tanto a presença do vice-governador Brandão, como do deputado estadual Antônio Pereira, que participaram do encontro. “Juntos nós traçamos metas para a cidade. Nós temos essa obra da arena esportiva em andamento, que será concluída no mês de janeiro e eu estarei lá. Nós temos o Mais Asfalto já liberado. Tratamos hoje sobre o cais e sobre investimentos na área da educação”, afirmou.

Segundo Dino, a prefeitura irá ceder ao governo um prédio para a implementação de um Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA) com cursos profissionalizantes. “Nós também vamos dialogar com a UEMA Sul, nossa universidade estadual sediada em Imperatriz, para que também haja, no período da noite, a implantação de cursos superiores na cidade de São Pedro do Água Branca. Então, essa foi uma audiência muito importante para com essa gestão municipal que está comprometida em melhorar os direitos e os serviços públicos para a população, e o povo e a prefeitura podem contar com a nossa parceria, com nosso empenho”, disse.

Por fim, Marília Gonçalves agradeceu às autoridades pelas ações. “Quero agradecer ao governador Flávio Dino e ao vice Carlos Brandão, mais uma vez pelas obras destinadas a São Pedro da Água Branca, acabo de ganhar aqui um cais lá para o primeiro Cocal, uma obra muito esperada, e também o Mais Asfalto em volta da Areninha, no bairro Tocantins. Além dos cursos e da universidade, que é um sonho para nossos jovens”, completou a prefeita.

