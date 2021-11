Governo do Maranhão investe R$ 2 mi em pavimentação na cidade de Governador Archer

Cidade recebeu cestas básicas, capacetes e anúncios de diversas obras (Foto: Gilson Teixeira)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O governador Flávio Dino esteve neste sábado (20) em Governador Archer, onde assinou duas ordens de serviço para pavimentação, sendo R$ 1,2 mi para toda a cidade de modo geral e outra de R$ 740 mil especificamente para o bairro Dom Pedro II.

Ele também anunciou a construção de uma Praça da Família, a doação de 100 mil blocos intertravados de concreto para pavimentação, doou 250 capacetes no âmbito do programa Detran com o povo, entregou 550 cestas básicas no âmbito do programa Comida na Mesa, além de 10 conjuntos de irrigação e outros 10 de feira, e ainda anunciou a implementação de mais um Restaurante Popular no município.

“A prefeita Leide esteve comigo esta semana em São Luís e nos firmamos o compromisso de se encontrar hoje aqui em Governador Archer. É importante o Governo do Estado estar presente e, além de todas as ações do dia, eu registrei ainda nosso compromisso com a segurança alimentar, com a dimensão social do nosso governo, representado pelo programa Comida na Mesa, e nesse caso Governador Archer vai receber mais um restaurante popular, que vai ser muito importante para garantir dignidade e direitos para a população”, afirmou o governador.

Prefeita de Governador Archer, Antonia Leide Oliveira, popularmente conhecida como Professora Leide, demostrou felicidade pelo empenho do governo estadual para com o município. “Eu não tenho palavras para agradecer o governador Flávio Dino, não só por sua presença, mas por todos os benefícios que ele trouxe pra cidade. O sentimento é um só: gratidão”, completou.

Bairro Dom Pedro II recebeu investimento para pavimentação asfáltica (Foto: Gilson Teixeira)

A população também aprovou as entregas. “Acho que é de suma importância para o nosso povo”, disse a funcionária pública Viviane Lúcio sobre o anúncio do Restaurante Popular. “Tem muitas pessoas que necessitam e não tem condições de comprar alimento”, frisou.

“Tudo o que ganhamos hoje foi muito importante, principalmente o asfalto no bairro Dom Pedro II, onde eu moro”, afirmou a professora Maria Dilcia Rocha de Castro Oliveira. “O Restaurante Popular, eu vou almoçar lá com certeza, com meus colegas professores”, disse ainda.

Comentários

Comentários