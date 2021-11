Governo do Maranhão realiza ações em Caxias e Peritoró

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O governador Flávio Dino estará, nesta segunda-feira (22), no interior do estado para realizar inaugurações e entregas. A agenda começa às 12h, com a inauguração de um Restaurante Popular em Caxias, por intermédio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes). O Restaurante Popular irá oferecer 1.500 refeições, sendo 1.000 no almoço, 500 jantares. Esta será a 61º unidade entregue, fazendo com que o estado passe a ter a maior rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional de todo o país.

Em Caxias, o governador também entrega 50 conjuntos de instrumentos musicais, por meio da Secretaria de Cultura do Maranhão (Secma). O evento acontece no auditório da Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão (UniFacema).

Na sequência, às 15h, no município de Peritoró, a comitiva do Governo inaugura, no Povoado Livramento, a Praça da Família, entrega pavimentação asfáltica, dois conjuntos esportivos (com 384 itens no total), 500 capacetes no âmbito do programa Detran com o povo, ações do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf) e 50 equipamentos do Mais Renda (entre itens costura, cabelereiro, manicure e alimentação).

SERVIÇO

O quê: Agenda de entregas e ações do Governo do Maranhão nas cidades de Caxias e Peritoró.

Onde: Em Caxias, Travessa Desembargador Murato, n° 538, Centro (Restaurante Popular) e no auditório da UniFacema (Rua Arão Reis, Centro); em Peritóro, no Povoado Livramento.

Quando: Nesta segunda (22), às 12h e às 15h.

Comentários

Comentários