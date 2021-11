Governo entrega decoração de Natal em Imperatriz e instrumentos para músicos de igrejas

Flávio Dino discursa durante inauguração da decoração de Natal no Calçadão de Imperatriz (Foto: Brunno Carvalho)

O governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão encerram a visita na cidade de Imperatriz nesta quarta-feira (3) entregando a decoração de Natal da Avenida Getúlio Vargas, conhecida como Calçadão, além 68 conjuntos de instrumentos musicais para igrejas evangélicas e católicas da região. Na ocasião, eles receberam uma medalha e um certificado de honra ao mérito da Associação Comercial Industrial da cidade.

“Nós acreditamos muito no trabalho das igrejas e por isso reunimos aqui, nesse momento que marca o início das comemorações ao Natal 2021, líderes religiosos que estão recebendo apoio nas suas igrejas para difusão da cultura musical cristã. São equipamentos musicais entregues a dezenas de igrejas evangélicas e católicas, e nós queremos também convidar toda a comunidade da região tocantina a virem conhecer a decoração natalina do Calçadão, que é uma forma também de nós promovermos a cultura, desenvolvermos bons valores, bons princípios e incentivar o comércio, para que ele possa se movimentar, gerar emprego. Nós vamos pagar o décimo terceiro agora no mês de novembro dos servidores públicos estaduais, e isso é uma ação também de apoio a economia da cidade de Imperatriz”, resumiu o governador.

Mais cedo, a comitiva participou de ações nas áreas de saúde, educação e cultura. A agenda começou com a vistoria às obras do novo Socorrão, que segue em ritmo acelerado e entrará na etapa de acabamento interno. Eles também visitaram o Mutirão de Cirurgias de Catarata, que vai até quinta-feira (9) no Centro de Convenções da cidade, integrando o programa Saúde na Praça – a iniciativa irá alcançar cerca de mil pessoas com cirurgias oftalmológicas de catarata, pterígio e retina.

Ao longo do dia também foi inaugurado o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) e anunciado a realização de concurso público para professores do curso de Medicina da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

