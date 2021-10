Governo entrega duas toneladas de alimentos, Kits Feira e equipamentos do Mais Renda em Nova Colinas

A entrega de kits de negócio do Mais Renda foi um dos destaques da agenda do governador em Nova Colinas (Foto: Nael Reis)

Mais de R$ 20 milhões: esse é o valor global aproximado de investimentos estaduais aplicados nas cidades de Sambaíba, Fortaleza dos Nogueiras e Nova Colinas em um único dia. Os três municípios integraram a agenda do governador Flávio Dino na região Sul do Maranhão nesta sexta-feira (29) e o volume de investimentos foi aununciado pelo governador Flávio Dino, durante coletiva de imprensa realizada na cidade de Nova Colinas, último destino do roteiro de inaugurações e novos anúncios.

“É uma agenda em que hoje, aproximadamente, nós tratamos de R$ 20, R$ 25 milhões de investimentos no Sul do Maranhão. Seja em ações já realizadas e inauguradas hoje, e novas ações começando. São ações importantes para gerar benefícios e também para gerar trabalho, gerar renda”, informou o governador.

Na cidade de Nova Colinas, Dino entregou duas toneladas de alimentos – por meio do programa Comida na Mesa – 15 Kits Feira, cartões Vale Gás, 26 equipamentos do Mais Renda para as áreas da beleza, alimentação e costura, além de sementes de arroz, milho e feijão do programa Mais Produção.

O governador também autorizou novas obras para a cidade. Durante a visita a Nova Colinas, foi assinada Ordem de Serviço para obras de pavimentação com asfalto e bloquetes de cimento.

“Dezenas de milhões de reais em toda a região Sul de obras novas, além de inaugurações que fizemos. Estive na cidade de Sambaíba, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas. Cada cidade o Maranhão tem a presença do Governo do Estado. Aqui mesmo em Nova Colinas, nós já executamos outras etapas da pavimentação de ruas, mais R$ 1,2 milhão hoje, temos quadra em andamento, praça em andamento, ações sociais, estradas vicinais em andamento”, frisou o governador.

O prefeito de Nova Colinas, Josei Rego Ribeiro, mais conhecido na cidade como Josa, agradeceu a parceria e os investimentos estaduais, que, segundo ele, tem elevado a qualidade de vida dos nova-colinenses.

“Nós só temos a agradecer ao governador Flávio Dino pelas obras que ele está desenvolvendo aqui. Nós estamos com seis obras em andamento aqui em convênio com o Governo do Estado. Eu só tenho a agradecer essas ações que vão gerar emprego e a melhoria de vida da população de Nova Olinda”, destacou o prefeito.

Em parceria com a Prefeitura, Flávio Dino realizou entregas nas áreas sociais e anunciou novos investimentos para a cidade (Foto: Nael Reis)

Mais Renda

Um dos destaques da agenda do governador em Nova Colinas foi a entrega dos equipamentos do Mais Renda, programa de impulso à geração de renda, conduzido pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes).

Em Nova Colinas, os 26 equipamentos foram distribuídos da seguinte forma: 11 kits negócio de alimentação, 4 de manicure, 4 de cabeleireiro, 5 de costuraria e 2 de confeitaria.

A manicure Silmara Landin foi uma das beneficiária do programa mais Mais Renda. Silmara não tem dúvidas que os equipamentos vão ajudar na gerarão de renda para sua família.

“Estou muito feliz porque recebi o equipamento e agradeço muito ao governador Flávio Dino, porque vai ser uma fonte de renda e vai ajudar muito”, sublinhou a manicure.

Rosilene Leite, beneficiária de um kit negócio na área de Corte e Costura, agradeceu pelo incentivo. “Vai ser bom para todos, é uma renda a mais para nossas famílias. Obrigada ao governador Flávio Dino, ao pessoal do Mais Renda e à Prefeitura de Nova Colinas por esse incentivo. É uma grande alegria para mim e para toda a minha família”, disse Rosilene.

Mão de obra da cidade

O governador ressaltou que as ações em Nova Colinas também são voltadas para garantir apoio financeiro aos munícipes. “Com a entrega dos equipamentos do programa Mais Renda às famílias de Nova Colinas, nós estamos garantindo inclusive apoio financeiro. E vamos fazer aqui a colocação dos blocos de cimento para pavimentar as ruas, com mão de obra da cidade. São ações concretas que nós estamos fazendo, em parceria com a Prefeitura. Meu muito obrigado a toda a população de Nova Colinas”, declarou o governador.

