Governo entrega obras educacionais para comunidades de São José de Ribamar e Paço do Lumiar

Comunidade comemorou a entrega da Escola Digna em São José de Ribamar (Foto: Divulgação)

A comunidade do Jardim Tropical, localizado no município de São José de Ribamar, realizou, nesse sábado (4), um de seus sonhos: ter uma Escola Digna com toda a infraestrutura e condições para a aprendizagem adequada e com qualidade para os seus filhos. O bairro ganhou, também, uma Rua Digna para o acesso à escola. Da mesma forma, comunidades de Paço do Lumiar receberam ações do Governo do Estado, por intermédio do Programa Escola Digna.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que liderou a agenda de entregas destacou o legado do Programa Escola Digna para os maranhenses. “Um dia emocionante para o Jardim Tropical. O governo Flávio Dino entregou a reforma de uma importante escola para o bairro, o Centro de Ensino Luís Rego, que ganhou laboratórios, auditório, climatização das salas, quadra nova e outras melhorias; e uma Rua Digna para o acesso à escola. Conquistas para a comunidade que esperou 30 anos por isso. Todas essas ações representam um legado que o Escola Digna está deixando para as gerações de maranhenses. Hoje ainda tem mais obras e ações”, enfatizou.

O gestor Francisco Cresivaldo Miranda Lima revela que a Escola Digna trouxe um recomeço para uma comunidade que esperou 30 anos por esse momento. “Esperamos por mais de 30 anos. Diante de todas as dificuldades que enfrentamos até aqui, podemos dizer que essa inauguração representa um recomeço para a comunidade escolar. Estamos todos emocionados com o Programa Escola Digna, que precisa continuar no Maranhão”, destacou.

Durante a entrega, o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, ressaltou que a Educação, com uma escola digna, é direito de todos. “Esta escola é um direito. Ter uma boa educação não pode ser um privilégio dos ricos, a educação tem que ser um direito de todas as crianças e jovens”, declarou.

O estudante Welisson Fonseca Ribeiro, ex-aluno da escola, tem baixa visão, e contou que a entrega da reforma representa a realização de um sonho por uma infraestrutura que todos sempre desejaram. “Para mim, é a realização de um sonho. Embora não esteja mais estudando aqui, mas saber que foi uma conquista, fruto de uma luta dessa comunidade, realmente nos deixa muito feliz”, disse.

Escola Digna Luís Rego no Jardim Tropical (Foto: Divulgação)

Paço do Lumiar

Em Paço do Lumiar, o Governo do Estado vem realizando diversas ações nos bairros do município, como a ampliação da Escola Comunitária Mickey Mouse, e ainda a pavimentação e calçamento de ruas no bairro Paranã IV.

Na escola comunitária, o secretário Felipe Camarão destacou a importância do espaço escolar para ajudar na transformação da vida das pessoas. “Todos estamos aqui entregando essa importante obra para o município. Estamos realizando a entrega dessas salas de aula, porque acreditamos que a educação é verdadeiramente o caminho para transformar e melhorar a vida das pessoas”, ressaltou.

O prédio escolar recebeu três novas salas de aula confortáveis, construídas pelo governo e agora possui 11 salas, para abrigar seus 890 estudantes. A escola oferece Educação Infantil, ensino regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para estudantes do Ensino Fundamental. Em 2022, a escola poderá ofertar a EJA para estudantes do Ensino Médio. Atende estudantes de diversos bairros, como Novo Horizonte, Parque Horizonte, Zumbi dos Palmares, Abdala I e II, Loteamento Todos os Santos, Arlindo Reis, Nova Vida, dentre outros bairros localizados na região de Paço do Lumiar.

A comunidade escolar da Escola Comunitária Mickey Mouse pleiteava a ampliação do prédio havia mais de 10 anos. A gestora geral, Edileuza Mendes, ressaltou que a ampliação do espaço dará condições para que a escola ofereça um serviço de qualidade à população do bairro e do entorno.

“A gente agradece a Deus e também ao deputado Yglésio Luciano e ao secretário Felipe Camarão. Essas salas irão contemplar de fato as nossas necessidades, porque antes não tínhamos espaço para abrigar todas as crianças e agora temos. É uma bênção para toda a região que a escola atende”, declarou.

Maura Silva, professora da Educação Infantil, falou que a entrega das salas de aula é a realização de um sonho. “Essas salas são um sonho para toda a comunidade e não temos palavras para dizer o quanto estamos felizes. A palavra que resume tudo isso é gratidão, porque nós iremos realizar sonhos nesta comunidade. Essa obra é muito importante para todos nós”, expressou.

Ruas Dignas

Autoridades, comunidade e trabalhadores na Rua Digna, que está em fase de conclusão (Foto: Divulgação)

Ainda na cidade de Paço do Lumiar, o governo vistoriou obras de pavimentação das ruas do bairro Paranã IV. Os moradores esperaram muitos anos pela melhoria das ruas e agora receberão Ruas Dignas, um alívio para a população.

Rodrigo Felipe, morador da rua no Paranã IV, tem motivos para sorrir depois que viu a rua de seu bairro sendo pavimentada. Para ele, os moradores agora têm dignidade. “A importância dessa rua é extrema. Depois de 30 anos teremos dignidade. O sentimento é de alegria, porque tenho uma criança que vai poder, andar e brincar nessa rua. Aqui era um descaso total, nem era rua na verdade, era uma sarjeta, não tinha rua. Agora temos uma rua digna”, exprimiu.

Francisco das Chagas, morador da Alameda 14, parabenizou o Estado pela obra. “Eu agradeço e parabenizo a equipe que esteve presente aqui na nossa rua, porque vieram para vistoriar uma obra em andamento, que muitos prometeram e não fizeram. Foram 30 anos de espera, por isso parabenizo a ação”, comentou Francisco das Chagas.