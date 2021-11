Governo garante novo Sistema de Abastecimento de Água para Magalhães de Almeida

Secretário adjunto Julio Pinheiro assina Ordem de Serviço (Foto: Divulgação)

Acompanhando o governador Flávio Dino e representando o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, o secretário adjunto da Secid, Júlio Pinheiro, esteve, nesta quinta-feira (5), na cidade de Magalhães de Almeida, na mesorregião Leste Maranhense, onde assinou Ordem de Serviço para início da construção de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no assentamento Vitória. A intervenção faz parte do Programa Maranhão Quilombola e visa garantir água digna e tratada para a população.

O sistema de água será instalado no assentamento Vitória, em Magalhães de Almeida, vai beneficiar cerca de 200 famílias. Os SSA são compostos por poços tubulares, reservatórios com capacidade de armazenamento de 15 mil litros e ligações domiciliares.

Para o secretário-adjunto, Júlio Pinheiro, a ação garante direitos essenciais e vitais à população. “Esta é mais uma ação concreta do Governo do Estado que tem levado água potável a vários municípios maranhenses, inclusive nas localidades mais distantes, sem medir esforços para cumprir as demandas das comunidades. O abastecimento de água se traduz em saúde, em produção, em melhor qualidade de vida para as pessoas”, pontuou.

Erivaldo Cruz, morador do assentamento, ressalta a importância da iniciativa. “Vai melhorar tudo, né? Com a água a gente faz tudo. Desde a plantação até a saúde das crianças. É um sonho nosso realizado”, disse.

Mais obras

O Governo do Estado, por intermédio da Secid, tem investido significativamente na perfuração de poços e na construção de rede simplificada de abastecimento. Em Viana, será construído o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) do município. Outra cidade beneficiada é São Luís, onde estão em execução obras de dois poços artesianos no residencial Jomar Moraes.

A secretaria está construindo também, em São Bento, na Baixada Maranhense, o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) nos povoados Santo Antônio e Buritizal. Além dos povoados em São Bento, estão na programação de obras da Secid para serem beneficiados com a revitalização e ampliação da rede de abastecimento de água os municípios de São Vicente de Férrer, Viana, Pastos Bons e Codó.

