Governo inaugura Escola Digna e entrega benefícios em Anapurus

Inauguração de Escola Digna (Foto: Júnior Foicinha)

O vice-governador Carlos Brandão participou, no sábado (13), da inauguração de uma Escola Digna no povoado Morada Nova, em Anapurus. No mesmo dia também fez entrega de benefícios sociais na sede do município, além de anunciar novas obras, em comemoração ao aniversário da cidade.

No povoado Morada Nova, o vice-governador inaugurou o novo prédio da Unidade Escolar Gonçalo Lisboa da Silva, construída pelo Programa Escola Digna. De volta ao centro da cidade, Brandão autorizou o início das obras de pavimentação urbana e do Parque Ambiental de Anapurus, que irá contar com um investimento de mais de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, e espaços com playground, fonte, quadra poliesportiva, pista de corrida e academia ao ar livre.

De acordo com Brandão, a construção do Parque Ambiental atende uma antiga demanda da população.

“O parque vai tornar Anapurus um polo turístico com um cartão-postal com espaço para lazer, cultura e esporte. Junto com a escola digna, a entrega de capacetes e de cestas básicas, fizemos um dia de muita festa e muitas entregas para comemorar os 56 anos de emancipação”, avaliou.

Além do vice-governador, também estiveram presentes os secretários de Estado de Governo, Marcela Mendes, e da Educação, Felipe Camarão, além do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Francisco Nagib, e da prefeita de Anapurus, Professora Vanderly.

O secretário de Educação, Felipe Camarão, reafirmou a parceria com a prefeitura de Anapurus para levar melhorias à cidade.

“Temos ótimas parcerias com a Professora Vanderly na área da educação. Além disso, várias outras obras feitas pelo Governo do Estado, também em parceria com a prefeitura, demonstram com eficiência como se faz gestão pública séria, apesar da crise que vivemos, e quem ganha com isso é a população de Anapurus”, pontuou o secretário.

Já a gestora da U.E. Gonçalo Lisboa Silva, Janailde Alves, falou sobre a importância de uma Escola Digna no povoado Morada Nova.

“Como filha de Gonçalo Lisboa, homenageado no nome da escola, sinto que ela representa um futuro e esperança para as nossas crianças. Nós sabemos que para ter educação, é preciso ter uma escola digna”, disse.

Além das obras, o vice-governador também realizou a entrega de 250 cestas básicas, pelo Programa Comida na Mesa, e de 100 capacetes, pelo Curso de Pilotagem Defensiva para motociclistas. Entregou ainda kits esportivos para o futebol amador local e forrageiras para a alimentação de animais da produção pecuária da cidade.

