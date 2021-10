Governo melhora vias de Paço do Lumiar e Raposa com ações do Mais Asfalto

Governador Flávio Dino também esteve no município de Raposa para entregar a obra do Mais Asfalto (Foto: Handson Chagas)

O governador Flávio Dino cumpriu agenda em Paço do Lumiar e Raposa, neste sábado (30), entregando obras e anunciando melhorias. A programação foi marcada pela entrega da pavimentação de trecho da Pindoba a Iguaiba e, também, da estrada que liga os dois municípios, totalmente renovada com asfalto. As obras integram a ações do programa estadual Mais Asfalto e vão garantir mobilidade urbana para condutores e para a população em geral.

O trabalho de pavimentação recuperou trecho da estrada da Pindoba-Iguaiba e a estrada de ligação de Paço do Lumiar com a Raposa, que passa pelo bairro Pirâmide. “Estamos realizando mais um sonho destas comunidades. Uma obra que interliga várias regiões, abrangendo benefícios aos que moram e que produzem, pois é uma região que tem grande produção de alimentos. Com isso, vamos avançando levando benefícios a todas as regiões do estado, com obras que melhoram a vida de toda a população”, destacou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry, pontuou que a recuperação da estrada é um sonho da comunidade, realizado pela gestão Flávio Dino, em parceria com a Prefeitura de Paço do Lumiar. “Estamos aqui, nesse momento, realizando algo que durante décadas foi falado, que muitos prometeram, que muitos reconheceram que era de fundamental importância, urgente até, que era a pavimentação da estrada da Pindoba à Guaíba. Mas, o governador Flávio Dino, atendendo à prefeita Paula Azevedo, realizou esse sonho. Isso mostra a importância de termos um governo que, de fato, executa obras dentro de um planejamento, considerando aquilo que o povo precisa e merece”, avaliou.

A prefeita Paula Azevedo frisou que foram inauguradas duas grandes obras para o município. “Obras importantes para Paço do Lumiar, em parceria com o Governo do Estado, que atendem nossas comunidades produtoras e eram necessárias para nossa cidade. É um dia de alegria e só temos a agradecer ao governador Flávio Dino”, ressaltou a gestora.

Vendedor de mariscos, José de Ribamar Santos Silva, 66 anos, utiliza a estrada para vender seus produtos e parabenizou a obra. “Essa estrada era só buraco. Hoje está muito bom, bom demais, melhora muito para nós. Com o asfalto, ficou melhor para andar, para passar. Agora, passa carro direto. Para mim, que trabalho e tenho que passar todo dia aqui, ficou mais rápido e sem risco de cair em buraco. Muito boa essa obra”, garantiu.

Em Paço do Lumiar, ao lado da prefeita Paula Azevedo, o governador oficializou os investimentos em mobilidade urbana (Foto: Handson Chagas)

O pacote de ações contemplou ainda comunidades da agricultora familiar dos municípios, com a entrega de itens do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf).

Na ocasião, o governador assinou Termo de Cooperação para desenvolver o curso de qualificação e doação de capacetes. A iniciativa integra o programa ‘Detran com o povo, construindo um caminho novo’, do Detran-MA. Pelo programa, os participantes recebem atualização de conhecimentos para a direção segura e, ao final, ganham capacetes e têm direito à certificação.

Também estiveram presentes ao evento, o secretário de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Rodrigo Lago; o adjunto da Assessoria Especial da Secid, Werbeth Monteiro; a ex-prefeita da Raposa, Thalita Lacir; o deputado estadual Duarte Junior; além de secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias das localidades.

Estrada que liga Raposa a Paço do Lumiar foi entregue à população (Foto: Handson Chagas)

