Governo mobiliza imunização itinerante contra Covid-19 com Carro da Vacina em Bacabal

Profissionais mobilizam a população para imunização contra a Covid-19 (Foto: Divulgação)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou, nesta sexta-feira (19), a imunização itinerante contra a Covid-19, com o Carro da Vacina, em Bacabal. A estratégia visa impulsionar a proteção da população contra o vírus no Maranhão. Para aplicação da primeira, segunda dose ou dose de reforço, a ação teve início no bairro Terra Sol e mediações, em Bacabal.

“O Carro da Vacina é mais uma mobilização executada com a parceria entre Estado e Município para lembrar o cuidado que precisamos ter para assegurar o esquema vacinal completo contra a Covid-19. A SES tem expandido as estratégias para que a população tenha acesso a vacina, mas é importante que todas façam a sua parte”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

A execução do projeto conta com vans refrigeradas, assim como profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma). A equipe é responsável pela triagem, aplicação da dose e inserção de dados na plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sebastião Rosa Lima, de 54 anos, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Carro da Vacina. “A sensação de ter sido vacinado foi ótima. Apesar de eu não ter tido tempo de ir a um posto de saúde receber a vacina, com a van passando na porta das casas, tudo se tornou mais fácil”, compartilhou.

Para o gestor da Unidade Regional de Saúde de Bacabal, Michael Silva, o Carro da Vacina é sinônimo de saúde e vida. “É um projeto piloto no qual esperamos ampliar a vacinação contra a Covid-19 no estado. Será uma oportunidade para continuarmos avançando contra a pandemia no Maranhão, disponibilizando, de forma mais próxima, doses do imunizante para todos aqueles que precisam se vacinar”, destacou. Para o atendimento no Carro da Vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Expansão do projeto

Após a ação no município de Bacabal no formato piloto, a SES estuda a expansão do projeto para outras cidades maranhenses, como Açailândia, Balsas, Barra do Corda, Imperatriz, Pedreiras, Presidente Dutra, São João dos Patos, Bacabal, Caxias, Chapadinha, Codó, Itapecuru, Pinheiro, Rosário, Santa Inês, Timon Viana e Zé Doca.

De acordo com o secretário adjunto de Articulação Institucional da SES, Tiago Fernandes, a ação fortalece a busca ativa para atualização da caderneta de vacinação. “Muitas pessoas infelizmente ainda não receberam a primeira dose ou não completaram o seu esquema vacinal. Diante disso, o Carro da Vacina visa democratizar o acesso, e com o apoio das prefeituras municipais, logo teremos todos os maranhenses protegidos contra o vírus”, declarou.

Carro da Vacina reforça cobertura vacinal contra Covid-19 em Bacabal (Foto: Divulgação)

Comentários

Comentários