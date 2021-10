A data foi determinada pela iniciativa do projeto da Plan Internacional, que lançou o movimento “Girls Take Over”.

Em 2012, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a data de 11 de outubro como o Dia Internacional das Meninas. O intuito é alertar a sociedade sobre a necessidade de ampliar estratégias para eliminar as desigualdades de gênero no mundo. A data foi determinada pela iniciativa do projeto da Plan Internacional, que lançou o movimento “Girls Take Over”, no Brasil designado como “Meninas Ocupam”.

Em alusão a

esta data, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da

Mulher (SEMU) vai promover, nesta quarta-feira (13), às 16h, uma ação

junto à Plan International Brasil e o grupo Mulheres de Axé do Brasil. A

ação tem como objetivo promover a igualdade de gênero e o empoderamento

das futuras mulheres, com a finalidade de reduzir a vulnerabilidade que

elas estão sujeitas e estimular que ocupem, por algumas horas, cargos

de liderança em instituições públicas e privadas, demostrando que podem

ser líderes e protagonistas de uma mudança para a construção de um mundo

mais justo e igualitário.

Na ocasião, as estudantes Weymilly

Victoria Saraiva, 12 anos; Joycelia Luísa Foicinha, 14 anos; e Ágata

Raphisa Santos Linhares, 7 anos, irão ocupar os cargos de secretária

adjunta, secretária de Estado da Mulher e chefe do Departamento de

Gestão e Articulação, respectivamente, na Secretaria de Estado da

Mulher. O intuito é empoderá-las, além de conscientizá-las sobre suas

possibilidades para protagonizar o rumo das suas histórias pessoais e

profissionais.

O movimento “Meninas Ocupam” estimula a difusão

de projetos e políticas públicas com a intenção de potencializar e

assegurar os direitos das meninas.

SERVIÇO:

O quê: Governo promove ação em alusão ao Dia Internacional das Meninas;

Quando: Quarta-feira (13), das 13h às 16h;

Onde: Secretaria de Estado da Mulher.

