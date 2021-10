Governo promove encontro online para formação de gestoras, em parceria com a Plan Internacional

Encontro teve como foco a construção de políticas públicas para mulheres. (Foto: Divulgação)

Na última terça-feira (26), aconteceu o Encontro para Formação de Gestoras, realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Mulher (SEMU), em parceria com a Plan International. O encontro teve como temática o mote “Construindo Políticas Públicas para as Meninas Maranhenses”, e foi ministrado pela psicóloga de orientação psicanalítica e facilitadora de projetos na Plan International Brasil, Joceline Conrado.

Na ocasião, a chefe do Departamento de Gestão e Articulação, Ana Rosa, esteve presente representando a Secretaria de Estado da Mulher(SEMU).

O objetivo da formação foi capacitar as gestoras para fortalecer o desenvolvimento de ações, projetos e agendas voltadas para pautas como saúde sexual, saúde menstrual e apresentar uma perspectiva de gênero.

Para Jocielene, facilitadora de projetos da Plan, este momento é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas para as meninas e, enquanto gestoras, desenvolver articulações no Estado nessa perspectiva.

“É preciso criar uma frente única com as demais gestoras. Essa conscientização sobre gênero, saúde sexual, saúde menstrual, ela tem que transicionar em diferentes espaços, desde a equipe básica de gestão até o poder público mais alto”, afirmou Jocilene Conrado.

A formação aconteceu via Google Meet e contou com presença de mais de quarenta gestoras dos municípios do Estado, como Itapecuru-Mirim, Lima Campos, Morros, Barreirinhas, Raposa, Pinheiro, dentre outros.

