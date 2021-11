Governo promove qualificação profissional e ações educativas para moradores do Residencial José Chagas, em São Luís

Na etapa passada foram promovidos os cursos de confeitaria e auxiliar de serviços gerais (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), vai promover, neste mês de novembro, uma série de cursos profissionalizantes e atividades nas áreas de saúde e de lazer aos moradores do Residencial José Chagas, localizado no bairro do São Francisco, em São Luís. A ação faz parte do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), que visa desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias, através de atividades que promovem a inclusão social e geração de trabalho e renda.

O PTTS integra o projeto PAC Ponta do São Francisco e é um investimento do governo estadual em parceria com o governo federal. O Plano visa o desenvolvimento de ações coletivas voltadas às famílias das comunidades da Vila Jumento, Portelinha e Ilhinha, que foram contempladas com apartamentos no Residencial José Chagas.

De acordo com o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, o principal objetivo do plano é desenvolver atividades de mobilização e organização comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e renda que preparem as famílias para a transferência ao novo local de moradia, propiciando melhores condições de habitabilidade.

“A participação da comunidade em todos os momentos deste projeto é muito importante e será estimulada através de um processo educativo que leve os indivíduos a refletirem sobre a realidade em que vivem. Este processo objetiva, também, a integração social dos moradores da localidade, bem como o desenvolvimento da autogestão individual e comunitária”, esclareceu Márcio Jerry.

Nesta etapa, serão oferecidos os cursos de auxiliar de confeitaria, doces finos e design de sobrancelhas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no próprio residencial. Além da capacitação, serão ministradas palestras sobre a prevenção ao alcoolismo, violência doméstica e feminicídio.

Como parte das ações do PTTS, nesta segunda-feira (7) houve a aula inaugural de ginástica para idosos e adultos, na praça do São Francisco, ao lado do Residencial José Chagas.

Em alusão à campanha Novembro Azul, será promovida uma ação social voltada para a saúde dos homens da comunidade. A ação será realizada no dia 13 deste mês, das 8h às 12h, no Centro de Obras Sociais, na Rua 10, no bairro do São Francisco.

Mais ações

Em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), no âmbito do programa Comida na Mesa, a Secid também está distribuindo cestas básicas aos beneficiários atendidos pelos programas sociais da pasta. Dessa forma, no Residencial José Chagas já foram beneficiadas 256 famílias.

