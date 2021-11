Governo realiza abertura do Novembro Azul, na Policlínica Diamante

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), dá início nesta sexta-feira (5), a Campanha Novembro Azul, que tem como objetivo orientar a população masculina para a importância da prevenção e da detecção precoce de câncer de próstata e pênis.

Durante a abertura da campanha, que será realizada às 10h na Policlínica Diamante, o público masculino terá a oportunidade de realizar o exame Antígeno Prostático Específico (PSA) para diagnóstico do câncer de próstata. O público-alvo corresponde a homens de 45 anos com casos confirmados de câncer de próstata na família e de 50 anos ou mais que precisem fazer o exame preventivo de rotina. Durante a ação, também serão realizados serviços de aferição de pressão e glicemia, além de testagem rápida para ISTs.

As ações da Campanha Novembro Azul acontecem simultaneamente em todas as unidades da rede estadual de saúde, com ampliação ao acesso a exames e às consultas especializadas em prevenção ao câncer.

Dados

O câncer de próstata permanece como a neoplasia sólida mais comum e a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. No Maranhão, os números de internações por câncer de próstata e pênis no ano de 2021 são, respectivamente, 555 e 73.

SERVIÇO

O quê: Governo lança Campanha Novembro Azul;

Quando: Sexta-feira (5), às 10h;

Onde: Recepção da Policlínica Diamante, Rua João Luís, nº 01, Bairro Diamante.

