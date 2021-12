Governo realiza Blitz Informativa e caminhada Viva a Vida em alusão ao Dezembro Vermelho

Atividades conscientizaram a população sobre HIV/Aids. (Foto: Márcio Sampaio)

Como parte das ações alusivas à Campanha Dezembro Vermelho, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, nesta sexta-feira (3), uma Blitz Informativa e a Caminhada Viva a Vida na região do Centro de São Luís. As atividades fazem parte da mobilização nacional em prevenção ao vírus HIV, à Aids e a outras infecções sexualmente transmissíveis.

Neste ano, a Campanha Dezembro Vermelho tem como tema “Bora Combinar? O rolê não pode parar”, com foco no estímulo à utilização de várias formas de prevenção para além do uso do preservativo.

Segundo a diretora do Hospital Presidente Vargas, Leyna Melo Lima, o principal objetivo dessas ações é conscientizar e orientar a população em geral sobre a importância do cuidado com a saúde, de como a população deve se prevenir em relação ao sexo seguro, em relação as doenças infectocontagiosas.

“Além disso, nosso objetivo é esclarecer a população em relação à Aids, que ela tem tratamento e tem como a pessoa ter uma qualidade de vida mesmo vivendo com o HIV/Aids. As aglomerações estão voltando e precisamos que o jovem entenda que é necessária a prevenção, que pode ser combinada”, esclarece a diretora Leyna Melo Lima.

No Maranhão, a oferta de testes rápidos foi descentralizada e atualmente é oferecida nas 19 Regiões de Saúde em conformidade para os 217 municípios, o que facilita o diagnóstico e o início imediato do tratamento para o HIV/Aids. Além disso, a oferta da profilaxia pós exposição com risco para o HIV no Maranhão está disponível em 15 unidades de saúde do Estado, entre elas o Hospital Presidente Vargas, referência no tratamento de HIV/Aids no estado.

Quem passou pela Praça Deodoro no período da manhã, aproveitou as ações oferecidas pela Blitz Informativa, que distribuiu preservativos femininos e masculinos, realizou ações de conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST) e ofereceu serviços como aferição de glicemia e pressão, além de avaliação nutricional. A dona de casa Melissa Nogueira, 55 anos, estava passando pelo local e aproveitou para checar como anda a sua saúde. “Eu medi a glicemia, verifiquei a pressão e fiz minha avaliação nutricional. Esse tipo de ação é muito importante para que possamos prevenir uma série de doenças que muitas vezes são silenciosas”, comenta Melissa Nogueira.

A aposentada Emiliana Silva, 72 anos, buscou saber como estava a sua saúde durante a ação. “Fiz todos os atendimentos que a ação estava oferecendo, ações como essas são muito importantes pois na minha família tem muitos diabéticos”, avaliou a comerciante. No fim da tarde foi realizada a Caminhada Viva a Vida, que começou na Praça Deodoro e percorreu as ruas do centro até a Praça Nauro Machado, com uma Blitz Informativa sobre a campanha.