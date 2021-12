Governo realiza Encontro Anual da Força Estadual de Saúde nesta terça-feira (21)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas Públicas (Seepp) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove nesta terça-feira (21), a partir das 14h30, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, o Encontro Anual da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma). O governador Flávio Dino, além de secretários de Estado e outras autoridades, participarão do evento.

Na ocasião, estarão presentes os 100 profissionais que compõem a Fesma, que atuam em 12 regiões de saúde e em 48 comunidades quilombolas. Além de darem suporte a todos os municípios maranhenses que solicitam apoio institucional no enfrentamento à pandemia, testagem e vacinação contra a Covid-19. São 19 equipes compostas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem e motoristas.

Durante o encontro, será feita a avaliação da atuação do programa, apresentação dos resultados alcançados, além de divulgar os novos projetos que serão inseridos na Fesma no ano que vem, como a ampliação de atendimento nos territórios quilombolas.

Fesma

A Fesma foi criado por meio do Decreto nº 30.616, de 2 de janeiro de 2015, com alteração para o Decreto nº 31.891, de 21 de julho de 2016. A Fesma é uma força-tarefa de atuação nos cenários de maior prioridade na saúde maranhense com foco na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna (óbitos relacionados ao parto), das internações por complicações do diabetes e hipertensão, e na identificação e tratamento da hanseníase, com resultado em curto e médio prazo, que se utiliza de técnicas e ações estratégicas, além de gestão diferenciada – com intervenções que visam também a qualificação das equipes de saúde locais (municipais).

Com o surgimento da pandemia do coronavírus, a Fesma tornou-se a equipe tática do Governo que é escalada para todos os municípios, de forma imediata, que precisam de atendimento de urgência, suporte no apoio institucional, digitação, testagem e vacinação contra a Covid-19.

Atendimentos

De 2015 até agora, foram mais de 1 milhão de atendimentos. Em áreas de difícil acesso, comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, quilombolas, por exemplo, foram 239.135 mil doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas, em 99 municípios. Em 2021, foi iniciado, também, o atendimento específico em comunidades quilombolas. A Fesma Quilombola possui seis equipes em 12 municípios, abrangendo 48 comunidades. Em 2022 será ampliada para 28 municípios, atendendo 112 comunidades.

SERVIÇO

O quê: Encontro Anual da Força Estadual de Saúde.

Quando: Nesta terça-feira (21), às 14h30.

Onde: Auditório do Palácio Henrique de La Rocque – Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau.