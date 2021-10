Governo realiza treinamento para profissionais da Rede Estadual de Saúde e apresenta novo Sistema de Regulação

Novo sistema foi apresentado aos profissionais e garante melhor acessibilidade aos usuários (Foto: Divulgação)

Com o intuito de melhorar o acesso aos serviços oferecidos pelo Estado, como leitos, transportes e exames, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou entre os dias 18 e 22 de outubro, um treinamento para apresentar o novo Sistema Estadual de Regulação do Maranhão, que passou por melhorias para garantir melhor acessibilidade aos usuários.

De acordo com a superintendente do Complexo em Regulação de Leitos, Cacilda Almeida, o objetivo do treinamento foi alcançar o maior número de unidades de saúde do estado.

“Já temos um sistema em funcionamento, mas em decorrência da necessidade de atualização e de utilização de uma nova plataforma com melhor acessibilidade aos nossos usuários, a SES adquiriu um novo programa, e com esse programa, treinamos todas as Unidades de Saúde do Estado. Buscamos a melhoria do acesso para a regulação e atendimento dos nossos pacientes”, afirmou a superintendente Cacilda Almeida.

Nesta sexta-feira (22), o treinamento aconteceu de forma presencial para os profissionais do setor de regulação das unidades estaduais de saúde das cidades de São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Entre os dias 18 e 21, o treinamento foi realizado de forma remota para os demais municípios maranhenses.

“Fizemos uma reformulação tecnológica com melhoria de dados e utilização do sistema. Além disso, o mesmo agora possui melhorias visuais para que fique mais fácil a utilização. A ideia é facilitar ainda mais o trabalho exercido na regulação. As principais melhorias relacionadas ao sistema são a usabilidade, conectividade e melhoria no suporte”, explicou o supervisor de TI da SES, Érick Carvalho.

