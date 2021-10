Governo reforça atendimento em Neurologia no Hospital Macrorregional de Coroatá

Inauguração do atendimento ambulatorial em Neurologia do Hospital Macrorregional de Coroatá (Foto:

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Governo do Estado está reforçando o atendimento ambulatorial em Neurologia no Hospital Macrorregional Alexandre Mamede Trovão, em Coroatá. A previsão é realizar cerca de 120 consultas mensais na especialidade, beneficiando a Região dos Cocais, que compreende cerca de 72 municípios no total.

“Esse é o primeiro passo para o que realmente pretendemos, que é reiniciar a realização de cirurgias neurológicas na cidade. A previsão é que os primeiros procedimentos comecem a ser feitos já em janeiro do ano que vem, consolidando Coroatá como um verdadeiro polo de saúde para o Maranhão”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que foi pessoalmente anunciar o serviço na sexta-feira (22).

Prestigiando o anúncio da retomada do serviço, o prefeito de Coroatá, Luís Mendes Ferreira Filho, falou da alegria de em um dia receber novos serviços de saúde na cidade. “É uma alegria podermos receber várias ações e serviços, todas fruto da boa parceria que temos tido com o Governo do Estado. Portanto, quero reafirmar que esse é o nosso compromisso, o de continuar trabalhando para aqueles que mais precisam”, disse.

Segundo o presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), Marcos Grande, a demanda funcionará em regime de regulação, seja pelo próprio município ou pela regional de saúde. “Com o avanço no enfrentamento à Covid-19 e redução de casos na região temos a possibilidade de reforçar o atendimento em outras especialidades, a exemplo da neurologia. Agora, o paciente que tiver esse tipo de necessidade não precisa recorrer a transferências, mas poderá usufruir no próprio município”, pontuou.

Avanço

Até o ano de 2014, o serviço de neurocirurgia era concentrado na capital São Luís. Com o início da gestão do governador Flávio Dino, deu-se o processo de descentralização da oferta de especialidades, sejam elas de média ou alta complexidade, com a criação dos hospitais regionais e macrorregionais.

Atualmente, além do Macro de Coroatá, a população dispõe de atendimento neurológico no Hospital Macrorregional de Caxias, Hospital Regional de Barreirinhas, Hospital Macrorregional de Imperatriz e Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), em São Luís.

Comentários

Comentários