Há um ano no ar, Plataforma Gonçalves Dias se torna ferramenta para múltiplas aprendizagens

Plataforma Gonçalves Dias (Reprodução)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Criada em 10 outubro de 2020, a Plataforma Gonçalves Dias completou um ano. De lá até aqui se tornou um canal com múltiplas possibilidades para que os estudantes ampliem seus conhecimentos e aprendizagens, tudo isso de forma gratuita, podendo ser acessada de qualquer lugar. Além de pré-vestibular, a plataforma disponibiliza conteúdo curricular de todo o Ensino Médio, em um mesmo ambiente em que é possível o acesso à TV Educação e podcasts com aulas.

“A Plataforma foi idealizada pelo governador Flávio Dino para o alcance do maior número possível de estudantes no período da pandemia e, em seguida, ampliamos para que professores e estudantes lançassem mãos de múltiplos canais a partir de um mesmo ambiente, com o intuito de aprofundar e melhorar o nível de aprendizagem, contribuindo, assim, para a aprendizagem na vida estudantil, no ENEM e para a vida toda. Conhecimento serve para a vida toda, transforma cidadãos”, enfatizou o secretário de Educação, Felipe Camarão.

Com acesso fácil, a Plataforma Gonçalves Dias é, atualmente, importante aliada na oferta de conteúdos para estudantes e professores da rede estadual de ensino, com a disponibilização de videoaulas, apostilas, roteiros de estudos de todas as séries do Ensino Médio, questões comentadas, além do pré-vestibular.

A plataforma traz conteúdos exclusivos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e se reafirma como suporte para milhares de estudantes da rede estadual de ensino que estão se preparando para as provas ENEM e demais vestibulares.

O conteúdo da Plataforma Gonçalves Dias também é exibido pela TV Educação Caminho para o Saber, canal aberto arrendado pelo Governo do Estado, cujo sinal alcança 3,5 milhões de pessoas no Maranhão. A ideia é fazer com que cada vez mais um número maior de estudantes tenha acesso a meios para ampliar seus conhecimentos.

“Criada como parte das ações do Governo do Estado, no enfrentamento às consequências da pandemia da Covid-19 na educação, a Plataforma Gonçalves Dias tornou-se importante aliada de professores e estudantes para superar os impactos da pandemia. Esse ambiente virtual fortalece o processo de ensino e aprendizagem uma vez que, com o material disponibilizado, os estudantes têm oportunidade de aprofundar o conteúdo visto em sala de aula. Atualmente temos um conteúdo desenvolvido pelos nossos professores, com suporte de podcasts na Rádio Timbira e, sobretudo, a veiculação de conteúdos educativos pela TV Educação”, ressaltou Anne Benevides, da coordenação da Plataforma Gonçalves Dias.

O acesso à plataforma é realizado pelo endereço eletrônico: https://www.ma.gov.br/goncalvesdias/. Ao acessar, o estudante encontrará os três menus: Portal do Estudante, com conteúdos curriculares do Ensino Médio; o Pré-vestibular, com foco na preparação para o ENEM e demais vestibulares, e a TV Educação, com a programação semanal e diária da TV, bem como os canais de sintonia da TV em diferentes regiões maranhenses.

Comentários

Comentários