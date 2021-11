- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Projeto Caixa de Leitura do Centro Socioeducativo de Internação do São Cristóvão (CSISC), unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), realiza nesta sexta-feira (12), às 17h, o I “Sarau Literário do CSISC”.

O evento contará com rimas produzidas pelos socioeducandos, apresentação musical e de biografias de três grandes autores literários, dramatização do conto “Um apólogo”, da autoria de Machado de Assis; atração musical, premiação e certificação dos adolescentes. O evento terá também a participação do professor Wilson Chagas, autor do livro “Palavras ao Vento”. A presidente da Funac, Sorimar Sabóia e equipe de gestão prestigiarão o evento.

SERVIÇO

O quê: I Sarau do Centro Socioeducativo da Funac será realizado nesta sexta (12)

Quando: Nesta sexta-feira (12), às 17h

Onde: Centro Socioeducativo de Internação do São Cristóvão (R.Bom Jesus, s/n, São Cristóvão).

Comentários

Comentários