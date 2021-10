IEMA Bilíngue promoverá atividades recreativas em comemoração ao Dia das Crianças nesta quarta-feira (13)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nesta quarta-feira (13), o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) Bilíngue promoverá vasta programação alusiva ao Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. As atividades iniciarão às 8h e serão realizadas durante todo o dia, em grupos diferentes se revezando para que não haja aglomeração. A escola oferecerá atividades físicas recreativas com: pula-pula, escorregador inflável e queimado, além de oficina de arte, show de mágica, sessão de cinema, caça ao tesouro, entre outras atividades.

Na escola, também acontecerá a culminância do projeto de Educação Financeira. Durante toda a última semana, os pequenos estudantes realizaram desafios em forma de jogos matemáticos, que visavam ensiná-las a ganhar seu próprio dinheiro. Dessa forma, as crianças foram acumulando uma espécie de crédito que, durante as atividades recreativas, poderão ser utilizados para a compra de um brinquedo, na lojinha que será montada na escola. Cada turma tem apenas 1 hora para calcular o que vai querer e poderá comprar. Cada aluno terá a quantia que conseguiu angariar e os brinquedos têm preços diferentes, como os de uma loja real.

Cabe destacar que as atividades físicas, com brinquedos, serão supervisionadas por monitores e dois professores da escola e todos os grupos são acompanhados por, no mínimo, dois professores em cada atividade. As turmas participarão de todas as atividades igualmente, apenas em horários diferenciados, passando o dia inteiro na escola, com encerramento das atividades às 17h.

“Partindo do princípio de que toda criança tem direito à educação e ao lazer, nada mais justo do que proporcionarmos as duas coisas, em um dia dedicado especialmente a elas, para que sintam que a escola é um ambiente seguro, agradável, prazeroso, para a aprendizagem e para o desenvolvimento pessoal. Nós preparamos tudo com muito carinho, ainda mantendo as medidas de distanciamento e todas as atividades, além de divertidas são pedagogicamente exploradas. Vamos trabalhar nas duas línguas e oferecer experiências para as crianças que, provavelmente, serão únicas para muitas delas”, disse a gestora do Centro de Ensino Fundamental Bilíngue Integral do Maranhão, Ingrid Costa.

SERVIÇO

O quê: Atividades físicas recreativas em comemoração ao Dia das Crianças.

Quando: Nesta quarta-feira (13), das 8h às 17h.

Onde: No IEMA Bilíngue, na Avenida Contorno, nº 55, Rio Anil – Bequimão, São Luís – MA.

