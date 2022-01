IEMA inicia ciclo de colação de grau pela Unidade Plena Cururupu

Canudo na mão e olho no futuro (Foto: Divulgação)

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) deu início às solenidades de formatura de 2021 ao quarto grupo de alunos a se formar no Instituto, criado em 2015, pelo Governo Flávio Dino.

A Unidade Plena de Cururupu vivencia o primeiro ciclo de formandos, sendo a primeira a realizar a cerimônia de formatura deste ano. Os estudantes iniciaram o ensino médio e técnico em março de 2019 e concluíram em dezembro de 2021. No total, são 163 formandos. Eles receberam formação nos cursos de Técnico em Alimentos, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Serviços Jurídicos.

“É uma honra fazer parte da família IEMA, que me acolheu de uma forma incrível, o sentimento de hoje é gratidão, pois me formo e vou levar e defender o nome dessa instituição por onde eu passar, pois faz parte de mim, faz parte da minha carreira profissional. Sou grata ao governador Flavio Dino e as parcerias do deputado Bira do Pindaré, pois com essa união trouxeram para nós uma escola de qualidade aos jovens do nosso município. Estou com coração cheio de alegria, e o momento agora é de festa”, disse Cecilia Ribeiro, formanda do curso Técnico em Alimentos durante a cerimônia de formatura, em Cururupu, na noite da última quarta-feira (05).

Para a estudante Anna Caroline, formanda do curso Técnico em Alimentos, o IEMA é muito importante para sua carreira acadêmica e caracteriza mudança de trajetória de sua vida. “O IEMA mudou minha vida extraordinariamente. Esses três anos foram incríveis. Conheci pessoas e aprendi a conviver com suas diferenças. Saí com nova visão para o mundo, tive experiência que nunca vivi antes. E hoje, de acordo com tudo que aprendi e vivenciei, sinto-me pronta para alcançar meus objetivos. O IEMA foi um marco na minha vida, aonde eu for levarei o reconhecimento por esta instituição, pois uma escola pública de qualidade pode sim, existir”, reconheceu.

A professora de Língua Portuguesa, Silma Pires, ressaltou a importância de celebrar a conquista dos alunos e o ganho da comunidade em geral com a formação dos alunos. “Hoje vivenciamos o início de novas oportunidades para um mundo que virá a partir daqui. A sensação de vestir uma beca e saber que os alunos que entraram lá em 2019 não são os mesmos que estão saindo em 2021, é muito gratificante. Só quem ganha é a população cururupuense e toda a sociedade, pois recebem estudantes técnicos formados e com objetivos de desempenhar suas funções nas áreas que se formaram. Entregamos hoje técnicos em Alimentos, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente e em Serviços Jurídicos,” ressaltou.

Nelí Ribeiro, mãe da formanda Cecilia Ribeiro do curso técnico em Alimentos, falou sobre a alegria e a importância da parceria da escola e família para o desenvolvimento dos estudantes. “Como mãe, ver minha filha formada pelo IEMA é uma felicidade imensa, sou grata por tudo que passamos, que vivemos e vencemos. O IEMA faz parte de nossas vidas pois há uma relação entre a família e a escola e que construímos juntos a nossos filhos com o objetivo que eles possam desenvolver seus projetos de vida”, contou.