IMESC lança 8ª edição da Enciclopédia dos Municípios Maranhenses com o tema Ilha do Maranhão

A Ilha do Maranhão é o tema da mais recente edição da “Enciclopédia dos Municípios Maranhenses”, um projeto desenvolvido pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (SEPE). Lançada nesta segunda-feira (20), em seu 8º volume, a Enciclopédia apresenta as particularidades dos municípios de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís.

“Os municípios que compõem a Ilha do Maranhão apresentam grande diversificação econômica, resultado, principalmente, do setor secundário e terciário, em que estão as principais indústrias de transformação e comércio, assim como a produção hortícola, a avicultura, a pesca artesanal e o turismo. O foco do estudo compreende uma série de temáticas: símbolos municipais, processo de ocupação, caracterização física, economia, população, saúde, educação, espaço urbano e rural, cultura, turismo, transporte, além de diversificadas particularidades próprias de cada município”, conforme destaca o presidente do IMESC, Dionatan Carvalho.

A pesquisa referente à Ilha do Maranhão foi realizada entre 2019 a 2021, distribuída em pesquisa bibliográfica, cartográfica e trabalho de campo. O intuito foi adquirir informações sociais, econômicas, jurídicas, religiosas, socioculturais e fotografias de cada município, além de entrevistas ou contatos informais com os moradores mais antigos, líderes comunitários, sindicais e outros, no sentido de realizar um levantamento do maior número de informações sobre os municípios que compõem a região.

A Enciclopédia está disponível a toda comunidade acadêmica, docente e discente, pesquisadores, gestores públicos e privados e demais interessados, e traz informações capazes de subsidiar o planejamento de ações e tomadas de decisão que têm o fito de traçar diagnósticos e prognósticos dessa parte significativa do território maranhense.

Acesse a Enciclopédia clicando no link: http://imesc.ma.gov.br/portal/Post/view/enciclopedia-dos-municipios/498