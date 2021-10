Inova Day: Dia da Ciência e Tecnologia terá programação especial

Inova Day é um festival para estimular a ciência, tecnologia e inovação (Foto: Divulgação)

No mês da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Governo do Estado preparou uma programação interessante e diversificada para celebrar a data. A partir das 9h deste sábado (16), três espaços de inovação vão receber simultaneamente as atividades da primeira edição do Inova Day, organizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão (Secti).

O Inova Day é um festival com palestras, oficinas e exposições para a comunidade local, abordando a temática da Ciência, Tecnologia e Inovação aplicada ao contexto local, por meio do Programa Inova Maranhão da Secti.

O evento acontecerá nos dois hubs do Governo do Maranhão, o Casarão Tech Renato Archer, localizado na Rua da Estrela; e no Locomotiva Hub, localizado no 1º pavimento do prédio da RFFSA, na Avenida Beira-Mar. Também receberá diversas atividades o Casarão da TVN, localizado na Rua da Estrela.

Na ocasião será lançado o Edital de Games da Secti/Fapema. O lançamento será às 14h30 no Casarão da TVN e contará com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles, e do presidente da Fapema, André Santos.

A programação segue até às 18h e conta com o Inova Talks, um bate-papo descontraído sobre inovação, tecnologia, mercado de jogos digitais com convidados especiais. Haverá também oficinas de robótica e de como começar um jogo.

SERVIÇO

O quê: Inova Day.

Quando: Neste sábado (16), a partir das 9h.

Onde: Casarão Tech Renato Archer e Casarão TVN, na Rua da Estrela.

