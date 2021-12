Inscrições para o vestibular do Programa Ensinar/UEMA iniciam dia 6 de dezembro

A partir do dia 6 de dezembro, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Programa Ensinar de Formação de Professores da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

O Programa Ensinar objetiva formar professores para o exercício da docência na Educação Básica no Maranhão.

Neste vestibular, são oferecidas 2.030 vagas para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, História, Letras, Ciências Sociais, Química, Matemática, Geografia, Pedagogia e Física.

Os 22 polos onde serão ofertados cursos do Ensinar são: Alcântara, Alto Alegre do Pindaré, Água Doce do Maranhão, Apicum Açu, Axixá, Barra do Corda, Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Carutapera, Codó, Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Itapecuru, Pastos Bons, Parnarama, Presidente Médici, Pedro do Rosário, São Bento, São Raimundo das Mangabeiras e Viana.

Os interessados podem se inscrever pelo site http://www.ensinar.uema.br até 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição custa R$ 50,00.

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 6 a 12 de dezembro. As provas do vestibular serão aplicadas dia 13 de março de 2022.

Confira todas as normas e requisitos para inscrição no edital, acesse https://www.ensinar.uema.br/?p=5421.