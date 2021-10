Mais mobilidade e lazer para Timbiras: obras entregues pelo Governo melhoram a vida dos moradores

Entrega da ponte encerra uma espera de cerca de 100 anos (Foto: Divulgação)

Uma ponte e uma praça nova para Timbiras. São as obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), que deixaram a comunidade em festa.

O que antes era sinônimo de medo e insegurança, hoje é motivo de alegria. Antes, a ponte sobre o Riacho Santarém era de madeira e sem nenhuma condição de uso. “Antes as pessoas caíam, a gente pisava de um lado, a madeira subia de outro. Era muito difícil, mas hoje tá bonito, tá mais fácil”, lembra a aposentada Maria Raimunda.

Agora, os moradores contam com uma ponte de concreto, encerrando uma espera de cerca de 100 anos. Inauguração que significa mais integração do Centro a outros bairros, povoados e também serve como mais um acesso para Coroatá. Marcelo Lucas é um das 4 mil pessoas contempladas com a construção da ponte. Ele trabalha com distribuição de mercadorias e contou que, com a obra, o trabalho pode ser feito com mais agilidade, o que impacta mais ainda no comércio local. “Tá muito melhor agora, ficou muito bom. O Governo fez um bom trabalho”, acrescentou.

Além da construção em si, a obra contou com melhorias no dispositivo de drenagem, construção de caixa coletora, descida d’água, valeta de proteção e meio fio e sarjeta.

Infraestrutura de qualidade

Segundo o secretário da Sinfra, Clayton Noleto, esses trabalhos visam garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados.

“Fizemos todo o esforço necessário para garantir que os serviços fossem executados com qualidade, tanto na ponte, quanto na Praça da Juventude. Obras que a população de Timbiras merece. É a assim que o Governo Flávio Dino trabalha em todo Maranhão”, destacou.

Praça da Juventude de Timbiras é um espaço de integração social e lazer (Foto: Divulgação)

Já a praça que antigamente era só lama e abandono, agora é um espaço de integração social e lazer, com bloquete em toda sua extensão, brinquedos para crianças e espaços para comercialização de alimentos.

Davilla Duane já é uma das frequentadoras da Praça da Juventude e aprovou. “Aqui antes era estranho. Agora a movimentação está mais concentrada, tem pontos pra vender açaí e outras coisas. Tá bem legal para as crianças e para os pais, um espaço que antes a gente não tinha”, acrescentou.

A cidade de Timbiras também recebeu recapeamento em diversas ruas da cidade, melhorando a mobilidade.

