Maranhão investe na integração de articuladores para fortalecimento das políticas públicas nos municípios

Encontro de Superintendentes e Assessores Regionais contou com a presença do governador Flávio Dino e do vice-governador Carlos Brandão (Foto: Gilson Teixeira)

A Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap) realizou, nesta terça-feira (26), o Encontro de Superintendentes e Assessores Regionais que contou com a presença do governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão, além de secretários e presidentes de órgãos estaduais.

A pauta do encontro foi uma apresentação geral das obras e serviços produzidos pelo Governo do Maranhão, além de afinar a interlocução com os representantes da Secap em todos os municípios, fortalecendo as relações institucionais com lideranças políticas e gestores públicos.

O vice-governador Carlos Brandão considera o encontro um momento importante de integração de todos os articuladores políticos junto às políticas públicas da gestão estadual. “Os articuladores são nossos porta-vozes nos municípios. São os principais vetores que fazem a ligação com os prefeitos e ex-prefeitos, são eles que levam a comunicação e principais ações até a população. O encontro promove essa aproximação das políticas públicas de governo com os articuladores e, consequentemente, com a população”.

Para o secretário de Articulação Política, Ricardo Barbosa, o encontro garante uma melhor estratégia na difusão das muitas ações do Governo do Maranhão em todos os municípios. “Buscamos integrar todos os nossos assessores com as Secretarias de Estado. Cada secretaria que executa uma determinada ação em um município conta com o trabalho do assessor da Secap para a harmonização total do trabalho. Por isso, é importante essa sintonia entre todos para que o governo funcione bem e a gente possa fazer o nosso trabalho de articulação política”, explicou Ricardo Barbosa.

