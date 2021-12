Maternidade Benedito Leite completa 7 anos com mais de 1,3 milhão de atendimentos

Maternidade conta com UTIs Neonatal (Foto: Divulgação)

“Essa unidade é muito importante, nem sei para onde iria se eu não pudesse vir para cá. Aqui o atendimento é muito bom e os profissionais também”, diz a autônoma Tâmala Tiele da Paz da Conceição, 21 anos, que deu entrada na Maternidade Benedito Leite, unidade da rede estadual de saúde, há 10 dias para dar à luz a seu filho Chrystian da Paz, que nasceu prematuro, com apenas 31 semanas de gestação.

Tâmara é uma das pacientes atendidas pela Maternidade Benedito Leite, que nesta semana completou sete anos de funcionamento. Nesse período, o equipamento, que tem recebido constantes investimentos do Governo do Estado, já realizou mais de 1,3 milhão de atendimentos, beneficiando milhares de maranhenses.

A unidade, que realiza em média 582 partos por mês, recebeu no ano passado 10 novos leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), beneficiando recém-nascidos que precisam de assistência neonatal. Os leitos de UTI Neonatal estão atendendo a demanda da unidade e reduzindo o tempo de espera. Os recém-nascidos que aguardavam, em média, três dias para serem transferidos, agora têm atendimento imediato. Além disso, de acordo com o número de leitos ocupados, é possível a admissão de pacientes de outras unidades.

“A Maternidade Benedito Leite junto com a Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão (Macma) dividem quase 80% dos partos feitos no estado do Maranhão. Só a maternidade Benedito Leite, com dados de 2019, computa cerca de 40% dos partos no Maranhão e, com organização de fluxo, segurança à gestante, apoio às puérperas e recém-nascidos, nós temos tido êxito nos patos”, destaca o diretor técnico da Maternidade Benedito Leite, Carlos Antônio Coimbra Sousa.

Nos últimos sete anos, foram 1.362.567 serviços realizados na unidade, entre eles mais de 37 mil partos; quase 4 mil cirurgias; cerca de 500 mil consultas; 110 mil diagnósticos de triagem neonatal; 41 mil internações; 313 mil procedimentos de enfermagem; 20 mil procedimentos de ginecologia; e 338 mil Serviços de Apoio Diagnóstico (SADT).

Entre os diferenciais da unidade, além do parto humanizado, estão o Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo, que trabalha o planejamento familiar com média de 260 atendimentos mensais e inserções do método contraceptivo DIU (Dispositivo Intrauterino), com cerca de 120 atendimentos ao mês.

Além dos dez leitos de UTI, a Maternidade Benedito Leite possui 56 leitos de alojamento conjunto, sendo 26 leitos de parto normal e 30 leitos de Alojamentos Conjuntos (Alcon) Cesária, mais oito leitos de pré-parto.