Mostra científica é compromisso do Governo com a Saúde, diz vice-governador

O vice-governador Carlos Brandão participou, nesta quarta-feira (20), da mesa de abertura da I Mostra Científica da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. O evento aconteceu no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, e se estenderá até o próximo dia 22, com apresentações presencial e online de pesquisas sobre a Covid-19.

Durante os três dias, serão apresentados resultados de estudos e pesquisas sobre a Covid-19 no Maranhão, realizados por diversos profissionais da saúde desde o ano passado. O evento é realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão (ESP/MA).

De acordo com o vice-governador Carlos Brandão, a mostra é resultado do compromisso do Governo do Maranhão com a gestão pública de qualidade.

“A iniciativa da Secretaria de Saúde de promover um encontro científico para debater a Covid-19 deixa claro que para o nosso governo só é possível traçar políticas sérias e comprometidas com o bem-estar das pessoas por meio da ciência e do estudo dos cenários. É assim que fazemos na saúde, na educação, na economia e em todas as áreas”, destacou.

Mais de 300 profissionais de saúde se inscreveram para participar do evento. Ao todo, foram aprovados 73 trabalhos nas áreas de Atenção Primária, Atenção Especializada e Hospitalar, Trabalho e Gestão, Educação e Formação, e Vigilância. Todos os trabalhos tratam da gestão do atendimento de pacientes com Covid-19 na rede pública do Maranhão.

Participaram da cerimônia os secretários da Saúde, Carlos Lula; da Articulação das Políticas Públicas, Marcos Pacheco; e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles. Também integraram a mesa a diretora administrativa da ESP/MA, Ana Lúcia; a diretora científica da ESP/MA, Ananda Marques; e o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), João Batista Bottentuit.

