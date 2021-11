Novo material promocional de turismo foi lançado pela Setur, em Gramado

33ª edição da Festuris Gramado (Foto: Divulgação)

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), lançou materiais impressos inéditos, brindes e vídeos durante a 33ª edição da Festuris Gramado, na noite da sexta-feira (5).

A estratégia promocional é apresentada em bom momento vivido na retomada do turismo no qual o Maranhão desponta como um dos destinos mais procurados. “Além da participação no evento com stand próprio, o Maranhão aproveitou a oportunidade para apresentar as novidades com um material segmentado dando ênfase nos eixos de cultura e natureza evidenciando a diversidade da nossa oferta turística. Temos certeza que vamos aumentar ainda mais o fluxo de visitantes que no último feriado atingiu 100% de ocupação hoteleira nos polos Delta e Lençóis Maranhenses” pontuou o gestor da Setur, Catulé Júnior, durante a apresentação da campanha.

O lançamento dos materiais promocionais do turismo do Maranhão faz parte de uma estratégia iniciada em 2017 na qual a marca ‘Maranhão de Encantos’ foi lançada e premiada. “Nos últimos anos buscávamos posicionar o estado no mercado nacional e consolidar imagem dos nossos principais destinos. Com essa nova estratégia mercadológica estamos ampliando e segmentando nosso portfólio com segmentos de grande destaque como turismo de aventura, natureza, cultural e também o kitesurfe” afirmou a superintendente de Promoção e Marketing, Cristiane Muller.

Durante a feira que segue até domingo (7), a Setur tem realizado reuniões estratégicas que visam dar visibilidade ao destino já pensando em ações e no planejamento para 2022. O stand do Governo do Maranhão também está disponível para o trade local comercializar seus serviços.

“Um Maranhão de Possibilidades e Experiências”

O novo materiall promocional da Secretaria de Turismo do Maranhão propõe a valorização e a diversificação dos produtos turísticos, com os eixos centrais de Cultura, Natureza e um conteúdo específico relacionado ao Kitesurf, segmento que já fomenta fluxo considerável no estado.

Os novos conteúdos evidenciam um Maranhão de Experiências que proporcionam conhecer a fundo a riqueza da cultura maranhense, a autenticidade das crenças, o colorido das manifestações culturais, os diversos sabores da culinária e o artesanato genuíno das mãos dos artistas e artesãos locais.

É apresentado também um Maranhão de possibilidades, que evidencia toda a peculiaridade e riqueza da geografia, com cenários naturais raros e todas as opções de atividades como: Ecoturismo, Observação de Pássaros, Geoturismo, Turismo de Pesca, Trekking nos Lençóis Maranhenses, de forma detalhada, para quem busca emoção em todos os sentidos.

De forma especial, o kitesurf é evidenciado com identidade própria: “Maranhão Paraíso do Kitesurf”, que destaca o velejo urbano, os principais picos para a prática do esporte, assim como sugestões de roteiros a serem explorados pela prática esportiva no estado.

