Obra do Governo do Estado vai revitalizar área na Praia Grande

Um espaço localizado entre o Terminal Integração e a Rampa Campos Melo está recebendo serviços para se transformar em uma praça. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Agência Executiva Metropolitana (AGEM) e tem por objetivo a melhoria de um dos pontos de maior potencial turístico do Centro Histórico da capital.

Antes, no local, funcionava um bar. Com a revitalização, que resultará em uma praça, a população passará a contar com píer fixo, academia ao ar livre, playground, quiosque com banheiros, além de iluminação adequada, paisagismo e pavimentação. Ao todo, a área é de cinco mil m2. “Com isso estaremos não apenas gerando um local seguro e bonito, como também potencializando o turismo na região”, destaca o presidente da AGEM, Lívio Jonas Mendonça Corrêa.

Segundo ele, antes do início da obra, a área encontrava-se degradada, em virtude da erosão causada pela força das marés, o que gerou a diminuição gradativa do calçamento. “Esse processo erosivo iria avançar ainda mais, caso não fosse realizada uma intervenção mais efetiva, como a que está sendo feita agora”, explica.

Atualmente, os serviços estão em fase inicial de contenção, para o que estão sendo utilizados sacos rip rap reforçados com geogrelha e concreto projetado. O acabamento do quiosque e banheiros está em fase avançada. A próxima etapa é a execução do piso.