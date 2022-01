Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Maranhão promovem mais 573 agentes de segurança

Foram promovidos praças e oficiais. (Foto: Gilson Teixeira)

“É a concretização de um sonho”. Foi dessa forma que a policial militar Zuleide Teixeira descreveu a importância da sua promoção para o posto de segundo-tenente da Polícia Militar da Maranhão (PMMA). Ela foi um dos 573 agentes de segurança da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), que foram promovidos no final da tarde de segunda-feira (3), em solenidade realizada no pátio do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, no bairro Calhau, em São Luís.

“É um momento de muita felicidade. Passamos seis meses como aspirantes, e agora estamos aqui concretizando um sonho que vem com muita responsabilidade, mas acompanhado de muita felicidade para todos nós e para os nossos familiares”, disse a policial militar Zuleide Teixeira.

Foram promovidos 406 policiais militares e 167 bombeiros militares, entre praças e oficiais. Para o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, a promoção conferida aos militares gera “resultado coletivo”. Delegado de Polícia Civil desde 1998, Portela acredita que a promoção garante direitos e estimula o profissional de segurança pública.

“É uma promoção individual que tem um resultado coletivo, cada homem que sobe um posto da Polícia Militar, cada mulher que sobe, é um avanço individual na carreira, mas isto gera uma consequência institucional que tem um efeito social, que é trabalhar com alegria, sabendo que seu direito foi respeitado e que sua ascensão funcional foi garantida”, destacou Jefferson Portela.

O secretário de Segurança ressaltou que a cerimônia de promoção é uma forma de começar 2022 com alegria, apesar da lembrança dos militares que perderam a vida para a Covid-19 nos últimos dois anos.

“É um dia maravilhoso, um dia sagrado, um dia de alegria. Contra todas as dificuldades que nós tivemos, a morte de mais de 50 colegas nossos do Sistema de Segurança, e de outros cidadãos e cidadãs, que perderam a vida diante da pandemia, nós retomarmos a vida com alegria. Não esquecendo tudo aquilo que vivemos de triste, mas lembrando: a vida em abundância é feita em alegria”, frisou Jefferson Portela.

Novo comando na Patrulha Maria da Penha

Uma das agentes promovidas foi a agora tenente-coronel da PM, Edyellen Santos. Além do novo posto, a oficial terá uma nova missão na corporação: caberá à tenente-coronel Edyellen Santos assumir o Comando de Segurança Comunitária (CSC) da Polícia Militar do Maranhão, grupamento especializado na proteção de populações vulneráveis.

O CSC é responsável pela execução da Patrulha Maria da Penha, Ronda Escolar e do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). A tenente-coronel Edyellen Santos substitui a Coronel Maria Augusta de Andrade Ribeiro.

Segunda mulher a chegar ao posto de coronel da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Augusta ganhou destaque nacional pela condução da Patrulha Maria da Penha, serviço que visa o acompanhamento e atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, detentoras de medidas protetivas de urgência no Maranhão.

A recém promovida tenente-coronel da PM, Edyellen Santos, foi designada para assumir o Comando de Segurança Comunitária. (Foto: Gilson Teixeira)

Como nova comandante do CSC, a tenente-coronel Edyellen Santos falou do seu novo desafio na carreira militar.

“Hoje, na nossa formatura, recebi a nobre missão de substituir a coronel Augusta, que foi para a reserva da Polícia Militar no dia 30 de dezembro. Estou recebendo a missão de continuar o trabalho dela a frente do Comando de Segurança Comunitária, que é responsável pelo policiamento comunitário, que é o PROERD, o Batalhão Escolar, e, em especial, a Patrulha Maria da Penha, que trabalha diretamente no combate à violência contra a mulher. A missão é árdua, mas muito importante, porque nós vamos trabalhar na proteção dos vulneráveis”, finalizou Edyellen Santos.