Programação especial marca um ano de funcionamento do Shopping da Criança

Governador Flávio Dino parabenizou o trabalho dos profissionais e enfatizou o ano de ações realizadas (Foto: Brunno Carvalho)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais de 45 mil atendimentos em um espaço interativo, lúdico e de assistência à saúde. O Shopping da Criança completou, neste sábado (9), um ano de funcionamento e para comemorar a marca, o Governo do Estado organizou uma programação especial. O governador Flávio Dino esteve presente às comemorações.

Na ocasião, o governador parabenizou o trabalho dos profissionais e enfatizou o significado desse um ano de ações de saúde desenvolvidos para as crianças.

“O Shopping da Criança é uma ideia inovadora, que congrega atendimento à saúde, realizado com múltiplas especialidades e múltiplos profissionais, com direito ao lazer. Um espaço que completa um ano, com dezenas de milhares de atendimentos e várias festinhas de aniversário já realizadas. Por isso, resolvemos expandir esse serviço a outras cidades, descentralizando e garantindo estes serviços e direitos a mais crianças do Maranhão. Espero que o Shopping da Criança tenha longa vida, porque é algo que diz respeito à dimensão fundamental do sonho, da diversão e do riso das crianças que aqui estão”, pontuou Flávio Dino. Ele informou que uma nova unidade está em construção em Bacabal, com entrega prevista para fevereiro.

Durante a comemoração deste sábado houve uma programação cultural, as atrações incluíram a apresentação do Grupo Pique Esconde Artes, show de mágica, gincana e o tradicional bolo de aniversário. Outras atividades aconteceram paralelamente para a alegria dos pequenos com muitos jogos, brincadeiras, pintura facial e distribuição de lanches.

Mais de 31 mil atendimentos foram realizados na unidade neste primeiro ano de funcionamento (Foto: Brunno Carvalho)

“Esta estrutura, para mim, na vida do meu filho, fez toda a diferença. Foi de grande importância. Ele fazia acompanhamento fora e, com a pandemia, todas as terapias pararam de funcionar e eu não tive como levar ele. Aqui, no Shopping da Criança, foi o único lugar que continuou funcionando. Ele estava sem nenhum desenvolvimento e quando ele veio para cá, começou a desenvolver de uma forma tão grande, que eu só tenho a agradecer a todos os profissionais do Shopping da Criança”, disse Edriana Duarte, mãe do Eduardo Gabriel, de sete anos, que tem síndrome de Down.

A Semana da Criança também contará com atividades pela manhã e tarde, de terça (12) a sábado (16). Para esses dias, com exceção de terça-feira (12), Dia da Criança, os agendamentos já estão preenchidos. Para o Dia da Criança, o agendamento poderá ser feito na segunda-feira (11), no site do Shopping da Criança (https://shoppingdacrianca.ma.gov.br/) ou pelo WhatsApp (98) 99214-9415.

O Shopping da Criança oferece serviços de lazer e de assistência à saúde. A área de lazer conta com cinema, jogos, brinquedos, espaço de beleza, praça da alimentação e outros atrativos. Já o centro de assistência à saúde trabalha com 11 especialidades médicas, como pediatria, nutrição, psicologia, fisioterapia dentre outras.

Números

De outubro de 2020 a setembro deste ano, o centro de saúde do Shopping registrou mais de 31 mil atendimentos. No mesmo período, a área de lazer recebeu a visita de mais de 13 mil crianças e realizou 100 festinhas de aniversário. Por meio de escolas e outras instituições, 1.596 crianças também visitaram o Shopping da Criança.

Funcionamento

O espaço de lazer do Shopping da Criança funciona às sextas-feiras, sábados e domingos. As visitas são agendadas pelo site do Shopping (https://shoppingdacrianca.ma.gov.br/), pelo WhatsApp (98) 99214-9415 ou pelo número 3221-1462. O sistema disponibiliza sessões em horários diferenciados. Podem utilizar o espaço até 30 pessoas por sessão, sendo 1 adulto para até 4 crianças.

O Centro de Assistência à Saúde funciona de terça a sábado, das 7h às 19h, e o atendimento pode ser agendado pelo Whatsapp (98) 98423-8347 ou Disque Saúde 3190-9091. É necessário encaminhamento médico de qualquer especialidade ou de profissional de um Centro de Reabilitação. Podem ter acesso, crianças de 6 a 12 anos de idade.

Comentários

Comentários